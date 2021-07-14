طالبان تعلن سيطرتها على معبر حدودي مع باكستان .. والحكومة تنفي

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن حركة طالبان التي تشن منذ شهرين هجوما على عدة جبهات ضد القوات الأفغانية، سيطرت على معبر حدودي مهم بين أفغانستان وباكستان في محافظة قندهار الجنوبية.

وأكد مسؤول في قوات الأمن الباكستانية طلب عدم الكشف عن اسمه للوكالة أن حركة طالبان سيطرت على معبر سبين بولدوك-شامان، مضيفًا أن عناصر الحركة "رفعوا علمهم وأنزلوا العلم الأفغاني".

في المقابل، قالت وزارة الداخلية الأفغانية إنها تمكنت من صد هجوم لحركة طالبان للسيطرة على معبر حدودي رئيسي مع باكستان بعدما أعلن المتمردون سيطرتهم عليه في وقت سابق.

وقال الناطق باسم الوزارة طارق عريان: "إرهابيو طالبان تحركوا قرب المنطقة الحدودية" في إقليم سبين بولداك "لكن القوى الأمنية صدت هجومهم".