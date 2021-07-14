عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تعلن سيطرتها على معبر حدودي مع باكستان .. والحكومة تنفي

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن حركة طالبان التي تشن منذ شهرين هجوما على عدة جبهات ضد القوات الأفغانية، سيطرت على معبر حدودي مهم بين أفغانستان وباكستان في محافظة قندهار الجنوبية.

وأكد مسؤول في قوات الأمن الباكستانية طلب عدم الكشف عن اسمه للوكالة أن حركة طالبان سيطرت على معبر سبين بولدوك-شامان، مضيفًا أن عناصر الحركة "رفعوا علمهم وأنزلوا العلم الأفغاني".

في المقابل، قالت وزارة الداخلية الأفغانية إنها تمكنت من صد هجوم لحركة طالبان للسيطرة على معبر حدودي رئيسي مع باكستان بعدما أعلن المتمردون سيطرتهم عليه في وقت سابق.

وقال الناطق باسم الوزارة طارق عريان: "إرهابيو طالبان تحركوا قرب المنطقة الحدودية" في إقليم سبين بولداك "لكن القوى الأمنية صدت هجومهم".

نشرة أخبار العالم.. ارتفاع منسوب المياه في بحيرة سد النهضة.. طالبان تعدم 22 جنديا أفغانيا

طالبان تحذر تركيا.. هل تستطيع أنقرة ترويض الحركة الأفغانية؟

طالبان أفغانستان باكستان معبر حدودي قوات الأمن الباكستانية وزارة الداخلية الأفغانية

ترشيحاتنا

شوبير يكشف تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز وحقيقة إصابة معلول

تحديد موعد الإعلان عن جدول الدوري السعودي

بدء تنفيذ جامعة أهلية وأخرى تكنولوجية في بورسعيد الجديدة

الحكمة من عدم قص المضحي شعره وأظفاره في العشر من ذي الحجة

الهوت شورت ممنوع والتذكرة تصل 20 ألف.. تفاصيل حفل روبي بالساحل الشمالي

تداول امتحان الجبر على السوشيال ميديا بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإجازة عيد الأضحى والثورة

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

الأرصاد تعلن عن تفاصيل قدوم موجة شديدة الحرارة فى هذا الموعد

"التعليم" تنفي تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

الإمارات تفتتح سفارتها في تل أبيب بحضور الرئيس الإسرائيلي

لموظفى الدولة.. حوافز و تعويضات إضافية لـ أصحاب الأمراض المزمنة بالقانون الجديد

العمل بالتحديثات الأخيرة لبروتوكول مستشفيات جامعة عين شمس لعلاج كورونا المستجد

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ