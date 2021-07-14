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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. ارتفاع منسوب المياه في بحيرة سد النهضة.. طالبان تعدم 22 جنديا أفغانيا

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع “صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

إثيوبيا تخزن أول مليار متر مكعب في الملء الثاني لسد النهضة

كشفت أحدث صورة، التقطتها الأقمار الصناعية طبيعة، الوضع الفني في سد النهضة؛ بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني، مطلع الشهر الجاري، حيث خزنت أديس أبابا أول مليار متر مكعب من المياه في هذه المرحلة.

واشنطن: مياه النيل مهمة لمصر والسودان ويجب حل أزمة سد النهضة

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ساموييل وربيرج، إن "مياه نهر النيل مهمة لمصر والسودان"، موضحًا أن الولايات المتحدة ترى أن الاتحاد الإفريقي هو المؤسسة الأنسب لحل أزمة سد النهضة.

مجلس الوزراء السعودي يعلن قرارات جديدة

عقد مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء السعودي.

بايدن يعين الجمهوري جيف فليك سفيرا لدى تركيا

عيَّن الرئيس الأمريكي جو بايدن، السيناتور الأمريكي السابق جيف فليك، أحد أكثر الجمهوريين انتقادا للرئيس السابق دونالد ترامب، سفيرا لدى تركيا.

واشنطن تتهم 4 عملاء لإيران بالتآمر لاختطاف صحفي أمريكي

قالت وزارة العدل الأمريكية إن محكمة في نيويورك اتهمت 4 إيرانيين من مسئولي المخابرات بالتآمر لخطف صحفي يقيم في الولايات المتحدة.

رغم استسلامهم.. طالبان تعدم 22 جنديا من قوات الكوماندوز الأفغانية

أكدت وزارة الدفاع الأفغانية، أن حركة طالبان أطلقت النار على 22 من الكوماندوز الأفغان، يوم الثلاثاء، في ولاية فارياب الشمالية في عملية إعدام جماعية.

أشد فتكًا من دلتا.. الصحة العالمية تحذر من متحور جديد لكورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من متحور جديد لفيروس كورونا "كوفيد-19" والذي يعتبر أشد شراسة ويطلق عليه اسم "لامبدا".

وزارة الدفاع السعودية تكشف طبيعة انفجار مدينة الخرج

أعلنت وزارة الدفاع السعودية وقوع انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة ومعدة للإزالة بإحدى ساحات الإزالة في مدينة الخرج.

ملك المغرب يأمر بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس

أمر ملك المغرب محمد السادس بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس لدعمها في أزمة تفاقم انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

السعودية تجدد دعمها لمصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية

جدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، دعم المملكة ومساندتها مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية.

اخبار العالم سد النهضة اثيوبيا حركة طالبان السعودية الصحة العالمية

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