رغم استسلامهم.. طالبان تعدم 22 جنديا من قوات الكوماندوز الأفغانية

أكدت وزارة الدفاع الأفغانية، أن حركة طالبان أطلقت النار على 22 من الكوماندوز الأفغان، يوم الثلاثاء، في ولاية فارياب الشمالية في عملية إعدام جماعية.

وقالت الوزارة في بيان إن ذخيرة عناصر قوة الكوماندوز الخاصة قد نفذت أثناء قتالهم مع المسلحين، مما دفعهم إلى الاستسلام.

وأمرت حركة طالبان عناصر القوات الخاصة الأفغانية بخلع ستراتهم الواقية من الرصاص ومن ثم أطلق المسلحون النيران عليهم؛ ما أسفر عن مقتلهم، وفقا لقناة "فوكس نيوز".

وفي وقت سابق، نشرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، مقاطع فيديو توثق عملية إعدام 22 عنصرا من قوات الكونادوز الأفغانية.

وبحسب القناة الأمريكية وقع الحادث يوم 16 يونيو وأكد الصليب الأحمر العثور على 22 جثة لعناصر القوات الخاصة في تلك المنطقة.

وتأتي أعمال العنف بعد أيام فقط من وصف السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربي تقدم طالبان بالمقلق، حيث سحب الجيش الأمريكي قواته من البلاد بعد 20 عاما.

وسبق أن نفى مسؤولون أفغان مزاعم طالبان بأنها سيطرت على 85% من الأراضي في أفغانستان، قائلين إنها جزء من حملة دعائية.