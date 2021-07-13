بيان عاجل من حركة طالبان بشأن انتشار قوات تركية في أفغانستان

وجهت حركة طالبان، تحذيرًا إلى تركيا من إبقاء قواتها في أفغانستان، وذلك بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وقالت حركة طالبان في بيان، إنها تحذر تركيا من إبقاء جنودها المنتشرين في أفغانستان في إطار مهمة "الدعم الحازم" بقيادة حلف الناتو، والبالغ عددهم 500 جندي، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وأضافت الحركة أنها لا تريد أن تنقل القتال إلى داخل المدن الأفغانية، مشيرة إلى أنها ستعتبر أي قوات أجنبية في البلاد تحت أي ذريعة بمثابة قوات احتلال وستتعامل معها على هذا الأساس.

وتابع البيان أن "بقاء القوات التركية في أفغانستان سيثير مشاعر العداوة ضد المسؤولين الأتراك.

وأردف بيان حركة طالبان أن المسؤولين الأتراك أكدوا أنهم لن يتخذوا قرار حول تأمين مطار كابول دون استشارة الحركة، موضحًا أن بقاء القوات التركية في المطر يعد انتهاكا لتلك العهود.