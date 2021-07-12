القوات الأفغانية تعلن مقتل رئيس مخابرات حركة طالبان

قالت وزارة الخارجية الأفغانية، إن قوات الأمن في أفغانستان قضت على رئيس المخابرات في حركة طالبان كاري شاغاسي خلال عملية نفذتها فجر الاثنين.

وأكد المكتب الإعلامي للوزارة، أن قوات الأمن الأفغانية نصبت كمينا لرئيس مخابرات حركة طالبان واثنين من رفاقه في قرية محمد أغاهي بإقليم لوجار، حيث قتل خلال العملية واعتقل اثنان من أتباعه، وفقا لروسيا اليوم.

وحققت حركة طالبان مؤخرا مكاسب كبيرة في الأراضي الأفغانية، تزامنا مع انسحاب القوات الغربية بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما.

وأعلن قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، سكوت ميلر، التنحي عن منصبه بعد نهاية أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.

فيما أعلنت حركة طالبان، أنها باتت تسيطر على 85 % من الأراضي الأفغانية في إطار هجوم تشنه بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من البلاد.

كما زعمت حركة طالبان أنها قطعت الطريق السريع الرئيسي بين الحدود الأفغانية مع باكستان وقندهار، وهي مدينة رئيسية في جنوب أفغانستان.

وتعد قندهار من بين أقاليم عدة شهدت في الآونة الأخيرة تصعيدا لهجمات طالبان، التي تقول إنها تريد المشاركة في إدارة البلاد سلميا.

وقال قائد محلي في طالبان، إن جميع المواقع العسكرية تقريبًا في المنطقة تم اجتياحها، وأن البلدة نفسها فقط كانت لا تزال في أيدي القوات الحكومية.