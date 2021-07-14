ملك المغرب يأمر بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس

أمر ملك المغرب محمد السادس بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس لدعمها في أزمة تفاقم انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

قالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إن الملك محمد السادس أعطى تعليمات بإرسال وحدتين إنعاش كاملتين بسعة 100 سرير و100 جهاز تنفس صناعي ومولدات أكسجين إلى تونس "نظراً لتفاقم الوضعية الوبائية بهذا البلد المغاربي الشقيق".

وذكر بيان المغرب أن المساعدات ستنقلها طائرات تابعة للقوات الملكية الجوية في المغرب وتأتي "في إطار روابط التضامن الفعال بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية.. وكذلك في إطار الأخوة العريقة التي تجمع الشعبين الشقيقين".

وتشهد تونس زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتقول السلطات الصحية إن وحدات الرعاية المكثفة امتلأت عن آخرها وإن الوضع كارثي بعد نجاح البلاد في احتواء الفيروس في الموجة الأولى للجائحة العام الماضي.

وسجلت تونس ما يزيد عن 500 ألف إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وحوالي 16500 حالة وفاة.

وقبل المغرب، أرسلت دول مثل مصر والسعودية والإمارات مساعدات طبية إلى تونس، لدعم الجهود الطبية في هذا البلد خلال أزمة كورونا.

وأعلنت دولة الإمارات، الثلاثاء، وصول طائرة محملة بـ 500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا إلى تونس، لدعم الجهود الطبية هناك.

فيما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدعم جمهورية تونس بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا.

والأسبوع الماضي، أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إرسال 31 طنًا و 566 كيلو من المساعدات الطبية إلى تونس، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القطاع الصحي التونس في التصدي لجائحة فيروس كورونا الذى توحش وأدي إلى انهيار النظام الصحي.