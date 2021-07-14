بايدن يعين الجمهوري جيف فليك سفيرا لدى تركيا

عيَّن الرئيس الأمريكي جو بايدن، السيناتور الأمريكي السابق جيف فليك، أحد أكثر الجمهوريين انتقادا للرئيس السابق دونالد ترامب، سفيرا لدى تركيا.

وقال “فليك”، في تغريدة على “تويتر”: "بهذا التعيين.. تجدد إدارة بايدن، التأكيد على أفضل تقليد للسياسة الخارجية والدبلوماسية الأمريكية.. ألا وهو المبدأ القائل: إن السياسات الحزبية يجب أن تقف عند حدود البلاد".

ولا يزال تعيين فليك بحاجة للمصادقة عليه من مجلس الشيوخ الأمريكي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وانتخب "فليك" سيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أريزونا من 2013 إلى 2019 وعضوا في مجلس النواب الأمريكي من 2001 إلى 2013.

ويأتي الإعلان عن تعيين فليك في وقت تشهد فيه العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترا منذ تولي بايدن السلطة خلفا لترامب الذي لطالما اعتبر نفسه حليفا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسيخلف فليك في تركيا السفير ديفيد ساترفيلد الذي عينه ترامب في هذا المنصب وأبقاه فيه الرئيس بايدن خلافاً لما فعل مع عدد كبير من السفراء الأمريكيين حول العالم الذين غادروا مع مغادرة الإدارة السابقة وما زالت مناصب قسم منهم شاغرة.