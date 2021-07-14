واشنطن تتهم 4 عملاء لإيران بالتآمر لاختطاف صحفي أمريكي

قالت وزارة العدل الأمريكية إن محكمة في نيويورك اتهمت 4 إيرانيين من مسئولي المخابرات بالتآمر لخطف صحفي يقيم في الولايات المتحدة.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أن المشتبه بهم الأربعة من وكلاء أو عملاء المخابرات الإيرانية، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.

وأوضحت أن المحكمة وجهت لائحة اتهام للإيرانيين الأربعة بالتآمر لاختطاف صحفي من أصول إيرانية يقيم في نيويورك ومعارض للحكومة الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن أحد المتآمرين وهو مقيم في كاليفورنيا قدم خدمات مالية دعمت مؤامرة الاختطاف التي بدأت في يونيو 2020، ولذلك هو يواجه عقوبة بالسجن 80 عاماً.

وبحسب الوكالة يواجه الآخرون عقوبة السجن المؤبد، وهم من وكلاء الاستخبارات الإيرانية، وأحدهم ضابط فيها.

واعتقلت السلطات الأمريكية أحد المتهين ثم أفرجت عنه بكفالة بعد نفي التهم الموجهة إليه، أما بقية المشتبه فيهم هاربين ويعتقد أنهم يقيمون في إيران.

وقالت المدعية الأمريكية أودري شتراوس إن المتهمين الأربعة في مؤامرة الاختطاف "راقبوا وخططوا لخطف مواطن أمريكي من أصل إيراني كان ينتقد استبداد النظام ، وقاموا بنقل الضحية قسراً إلى إيران".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن ضابط المخابرات الإيراني المتهم في العملية هو علي رضا شافاروقي فاراهاني، والذي خطط بمساعدة 3 آخرين لخطف صحفي أمريكي يقيم في بروكلين.

وتزعم لائحة الاتهام أن الحكومة الإيرانية حاولت استدراج الصحفي إلى دولة ثالثة حتى تتمكن من القبض عليه، بل عرضت أموالاً على أقارب الصحفي الأمريكي لتسهيل ذلك.