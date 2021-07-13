عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غواصة حربية تتحرك بمحيط إيران.. إسرائيل تطلب أنظمة عسكرية أمريكية غير مسبوقة

صدى البلد

قالت مجلة "بريكنج ديفنس" إنه في حال توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، ستطلب إسرائيل تعويضات عسكرية جديدة من واشنطن - بما في ذلك التقنيات التي لم يتم تصديرها من قبل إلى إسرائيل.

 

وأوضحت المجلة أن إسرائيل تدرس تقديم طلب للحصول على "أنظمة متقدمة" من شأنها أن تمكنها من توجيه ضربة استباقية إلى إيران إذا أظهرت المعلومات الاستخباراتية أن طهران قد تجاوزت عتبة التخصيب النووي اللازمة لصنع قنبلة ذرية، وذلك نقلا عن مصادر إسرائيلية.

 

وزير خارجية إسرائيل يلتقي الأمين العام للناتو وهذا ما حدث

ايران تكشف عن انضمام سفن حربية وحوامات جديدة إلى أسطولها

 

لم تحدد المصادر الإسرائيلية بالضبط ما هي الأنظمة التس ستطلبها إسرائيل، إلا أنها يمكن أن تشمل تقنيات ترفع من قدرات غواصات "دولفين إيه آي بي" الجديدة التابعة للبحرية الإسرائيلية، حيث أشارت المصادر إلى أن إحدى هذه الغواصات موجودة دائما في محيط إيران.

 

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي،أفيف كوخافي، قبل أيام قليلة إنه إذا اقتربت إيران من امتلاك أسلحة نووية، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات عسكرية هجومية.

 

كما طلبت إسرائيل بالفعل من الولايات المتحدة تسريع تسليم الناقلة (Boeing KC-46)، بهدف تسليم أول طائرتين إلى نهاية عام 2023 والثانية في بداية عام 2024، المخطط له في أواخر عام 2025. حيث تسعى إسرائيل للحصول على أسطول من 8 ناقلات منها لتحل محل أسطولها "707".

 

ونوهت المجلة إلى أنه على الرغم من عدم وضوح متى أو ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد - أعلن خبراء الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن إيران بدأت عملية إنتاج معدن اليورانيوم المخصب، مما رفع الأعلام الحمراء في أوروبا وواشنطن - إلا أن المخاوف الإسرائيلية بشأن صفقة جديدة محتملة تتفاقم عن طريق خروج الولايات المتحدة من أفغانستان، والشعور بأن الوجود الأمريكي في المنطقة من المرجح أن يتقلص في السنوات القادمة مع توجه البلاد أكثر نحو وضع المحيط الهادئ.

 

وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية:"هذه الدول ترى الانسحاب المتسرع للأمريكيين من أفغانستان وهم يعرفون ما هو آتٍ في طريقهم".

 

هذا الشعور دفع إسرائيل إلى فتح حوار استراتيجي مع قوى أخرى في المنطقة معنية بإيران. لكن إسرائيل قلقة للغاية من التحالفات الجديدة التي قد تتشكل بين بعض الدول العربية وإيران. بحسب المجلة.

إسرائيل ايران الولايات المتحدة أفيف كوخافي اسلحة نووية

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف مواصفات أول لاب توب من ريلمي Realme Book

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يوليو2021.. وعيار21 يسجل 788 جنيها

هشام توفيق: نتوقع الحصول على قرض تمويل تحديث ماكينات الغزل الشهر المقبل

أول مدينة في مصر بلا سيارات| رئيس الوزراء يتفقد مشروع اَي سيتي

عباس شراقي: إثيوبيا تردد كلاما خطيرا عن حصص المياه للدول الثلاث

غواصة حربية تتحرك بمحيط إيران.. إسرائيل تطلب أنظمة عسكرية أمريكية غير مسبوقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الانتقال إليها| السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة المشروعات بالعاصمة الإدارية

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

من 19 حتى 24 يوليو .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

لعنة التذكرة| بعد وقائع الصفع والسب والوفاة.. الكمسري « سيد قراره» أم «عبد المأمور» ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

"الهجرة" تنظم زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى إلى قاعدة رأس التين البحرية

الرئيس السيسي: مبادرة إحياء الجذور رسالة مودة وروح طيبة من مصر

طبيب نساء تحرش بـ 6 آلاف امرأة.. والمحكمة تلزمه بـ 73 مليون دولار تعويضات

فيديو

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

وزير الدفاع يلتقى نطيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

مصر والسودان في خطر.. ماذا لو انهار سد النهضة بشكل مفاجئ؟ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ