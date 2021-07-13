وزير خارجية إسرائيل يلتقي الأمين العام للناتو وهذا ما حدث

التقى وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد في بروكسل مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، قبل إجراء سلسلة من المحادثات الثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين.

وأعرب لابيد عن رغبته في تعميق العلاقات مع الناتو وأعلن استعداد إسرائيل لدعم الحلف في مسائل الاستخبارات، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، وتغير المناخ، والأمن البحري والدفاع الصاروخي، وإدارة الطوارئ المدنية. كما دعا ستولتنبرج لزيارة إسرائيل.

واستغرقت المحادثات بين ولابيد وستولتنبرج نحو ساعة، وكان من المقرر أن يجري لابيد بعدها محادثات قصيرة مع نظرائه من ألمانيا وفرنسا وهولندا وجمهورية التشيك.

كما كان من المقرر أن يلقي لابيد في الساعة الواحدة بعد الظهر (بتوقيت إسرائيل) كلمة أمام مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، ليكون أول وزير إسرائيلي يخاطب المجلس منذ تسيبي ليفني في عام 2008.

ويسعى لابيد لتحسين العلاقات مع أوروبا في ظل الحكومة الجديدة في اسرائيل، بحسب ما قالت مصادر دبلوماسية لـ"تايمز أوف إسرائيل".