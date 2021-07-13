طيران مجهول يقصف مليشيات ايران في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيرة "مجهولة الهوية" استهدفت مساء اليوم البوابة العسكرية التابعة للمليشيات الموالية لـ ايران في قرية الهري قرب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية، دون ورود تفاصيل عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأشار المرصد إلى أنه تم أمس الإثنين، رصد تدريبات عسكرية في “حقل العمر” النفطي، حيث قامت القوات الأمريكية المتمركزة في الحقل بإجراء تدريبات عسكرية برفقة قوات سوريا الديمقراطية.

ونقل المرصد السوري عن مصادر قولها إن التدريبات تخللها تدريب على عملية إخلاء النقاط داخل المدينة السكنية العمالية في الحقل والانتشار في محيطه، يأتي ذلك بعد يوم من استهداف القاعدة بصاروخ من مناطق النفوذ الخاضعة لـ ايران غرب الفرات.

كان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا في وقت سابق، سقوط صاروخ محلي الصنع يرجح أن مصدره مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لـ ايران غرب الفرات، واستهدف قاعدة حقل العمر النفطي (أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سورية)، في منطقة شرق الفرات بريف دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.