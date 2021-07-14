إثيوبيا تخزن أول مليار متر مكعب في الملء الثاني لسد النهضة

كشفت أحدث صورة، التقطتها الأقمار الصناعية طبيعة، الوضع الفني في سد النهضة؛ بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني، مطلع الشهر الجاري، حيث خزنت أديس أبابا أول مليار متر مكعب من المياه في هذه المرحلة.

وأظهرت الأقمار الصناعية وصول منسوب بحيرة سد النهضة إلى 568 مترا فوق سطح البحر، بزيادة قدرها حوالي مليار متر مكعب واحد عن تخزين العام الماضي، والذي كان مقدرا بحوالي 5 مليارات متر مكعب.

ونقلت فضائية العربية عن الخبير عباس شراقي قوله إنه من المتوقع أن يصل منسوب المياه في سد النهضة إلى 573 مترا خلال أسبوع من الآن، وبتخزين يبلغ إجمالي حوالي 3 مليارات متر مكعب.

وأضاف أنه بعد الوصول لهذا المنسوب لن تستطيع إثيوبيا تخزين كميات أخرى من المياه بسبب الوصول للحد الأقصى من ارتفاع الممر الأوسط الذي قامت بتعليته.

الموقف الدولي من أزمة سد النهضة

كان الاتحاد الأوروبي أعلن، الثلاثاء، أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة، فيما أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن التكتل مستعد لتكثيف التعاون لتيسير الأمر وتجاوز ما وصفها بحالة "التصلب الحالي" في المفاوضات.

وقال شكري إن مشروع القرار المقدم من مصر والسودان بشأن سد النهضة لمجلس الأمن في مرحلة التشاور داخل المجلس، مشيرا إلى أنه في حال حدوث توافق بين الأعضاء على مشروع القرار سيتم طرحه للتصويت، مؤكدا أن مياه نهر النيل مسألة وجودية بالنسبة لمصر.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، ضرورة وضع إطار زمني لمفاوضات سد النهضة للوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث.

بدروها، تقول الخارجية الإثيوبية إن المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة جارية للتوصل إلى اتفاق بشأن السد، مؤكدة أنها ملتزمة بإنجاح المفاوضات والوصول إلى نتيجة مشتركة ومقبولة لجميع الأطراف.

في وقت سابق، أعرب وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن، عن مخاوفه من أي يؤدي بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة إلى تعقيد الوضع بالنسبة لكل من مصر والسودان.

وقال أسلبورن في تصريحات صحفية عقب وصوله مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن مسالة تقاسم المياه بين دول حوض النيل أمر معقد جداً، معترفا بـ"عدم نجاح" الوساطات الدولية والإقليمية حتى الآن في حل المشكلة.

وتابع وزير خارجية لوكسمبورج: "يتعين عدم الركون للأوهام.. ويمكننا أن نتصور أن نقص حصة السودان ومصر من مياه النيل بسبب هذا السد قد يؤدي إلى المعاناة وربما لرد فعل عنيف"، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية

ويقوم وزير الخارجية سامح شكري بنشاط دبلوماسي مكثف لحشد دعم أوروبي لدعم موقف مصر في قضية سد النهضة، في ظل إصرار إثيوبيا على مواصلة الملء الثاني للسد دون توقيع اتفاق ملزم بشأن آلية الملء والتشغيل.