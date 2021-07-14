حلقة لم الشمل من مسلسل Friends حاضرة في قوائم ترشيحات إيمي 2021

أعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، عن قوائم الترشيحات لجوائز إيمي 2021 عن أفضل الأعمال التلفزيونية.

يقام حفل توزيع جوائز إيمي2021 لهذا العام في نسخته الـ 93، يوم 19 سبتمبر المقبل، ويذاع على شاشة CBS الأمريكية، لتكريم أفضل الأعمال التي عرضت في الفترة من 1 يونيو 2020 حتى 31 مايو 2021، بحسب الموقع الرسمي للأكاديمية.

وعلى غير المتوقع نالت حلقة لم الشمل من مسلسل الكوميديا الاجتماعية الأمريكية الشهير Friends تقديرا كبيرا من قبل الأكاديمية، وكانت حاضرة في قوائم الترشيحات ونالت 4 تنويهات.

كواليس تصوير حلقة لم الشمل من مسلسل Friends

ترشحت بطلة المسلسل كورتني كوكس لنيل جائزة الإيمي لأول مرة في تاريخ مشاركتها في 10 مواسم من Friends، لتنضم إلى زملائها الخمسة الذين حصدوا جوائز الإيمي وترشيحاتها سابقا.

كانت كورتني كوكس هي الوحيدة التي لم تترشح لنيل جائزة إيمي خلال سنوات العرض الأصلي لمسلسل Friends التي امتدت بين عامي 1994 و2004، مثل زملائها جينيفر أنيستون، ديفيد شويمر، ماثيو بيري، مات لو بلانك، ليزا كوردو.

حصد مسلسل Friends على مدار 236 حلقة ما مجموعه 62 ترشيحا لنيل جوائز الإيمي منها 5 ترشيحات لجينيفر أنيستون و6 لـ ليزا كوردو.

ترشحت حلقة لم الشمل من Friends هذا العام لنيل جوائز تصميم الإنتاج والإضاءة والإخراج لحلقة منوعات خاصة.

حلقة لم الشمل من Friends

اجتمع أبطال مسلسل Friends مرة أخرى بعد مرور 17 عاما على انتهاء المسلسل الأشهر في تاريخ التلفزيون الأمريكي، وظهروا جميعا بشخصياتهم الحقيقية على رأسهم النجوم الست جينيفر أنيستون، كورتني كوكس، ليزا كوردو، مات لو بلانك، ماثيو بيري، وديفيد شويمر.

وعاد الجميع في أبريل الماضي إلى استوديوهات ورانر براذرز للاحتفاء بأشهر سلسلة مسلسلات كوميدية اجتماعية في تاريخ الدراما الأمريكية، التي استمر عرضها بين عامي 1994 وحتى 2004، وتصوير حلقة لم الشمل.

تحدث أبطال Friends خلال الحلقة حول كواليس تصوير المسلسل والتحضير لشخصياتهم وتبادل الذكريات حول العمل الذي غير حياتهم.

انضم لأبطال Friends قائمة كبيرة من النجوم التي أعلنت عنها شركة وارنر ميديا من قبل لظهورهم في الحلقة كضيوف شرف، على رأسهم ليدي جاجا، كيت هارينجتون، جاستن بيبر، ديفيد بيكهام، وفريق BTS.