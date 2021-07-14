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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية: تدريب 135 طبيبا وصيدليا على مستجدات علاج الأورام

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تدريب 135 طبيبا وصيدليا ومقدم خدمة صحية من العاملين بمستشفيي "التضامن، النصر التخصصي للأطفال" التابعين للهيئة في محافظة بورسعيد، على مستجدات علاج مرضى الأورام والتواصل الفعال ومكافحة العدوى، بمسمى (معًا نبني المستقبل)، وذلك بالتعاون مع شركة نوفارتس فارما للأدوية.

هيئة الرعاية الصحية: 5 موضوعات تدريبية ضمن البرنامج التدريبي

 

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن البرنامج التدريبي شمل تدريب العاملين على 5 موضوعات تدريبية، وهم (مكافحة العدوى، التواصل الفعال مع مرضى الأورام، إدارة المخزون والإمداد، خلط وتحضير المحاليل الوريدية وتحضير أدوية علاج الأورام، إضافة إلى كيفية تقديم التوعية والتثقيف الصحي لمرضى الأورام)، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي معتمد من جامعة ويسكونسن الأمريكية، وتحت إشراف د. أيمن مكاوي مستشار التنمية البشرية والمدرب الدولي المعتمد ومقدم البرامج الطبية.

 للأطباء والصيادلة على مستجدات علاج الأورام بمستشفيات بورسعيد

وأضافت الهيئة، أن البرنامج التدريبي استمر لمدة (6) أيام، بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية نحو أحدث أساليب مكافحة العدوى والتوعية بمخاطر العدوى وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى تعلم أفضل مهارات التواصل الاجتماعي ووصايا الاتصال الفعال مع مرضى الأورام وذويهم بما يخفف من معاناة المرض عليهم، وكذلك الإطلاع على كل ما هو جديد في مجال تشخيص وعلاج وأدوية مرضى الأورام وتحضير جلسات الكيماوي، بما يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

واستكملت الهيئة، أنها تحرص على تنمية وبناء وتطوير قدرات العاملين بها وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة سواء من الأطقم الطبية أو الإدارية ودعم برامج التعليم والتدريب المستمر، وكذلك التعاون مع كافة الجهات المعنية بالقطاع الصحي ذات المكانة المتميزة سواء الحكومي أو العام أو الخاص وسواء داخل مصر أو خارجها في رفع كفاءة العاملين، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة نحو الاستثمار في العنصر البشري كأثمن مورد لديها يضمن استثماره تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية والنهوض بالمنظومة الصحية في مصر بما يحقق رؤيتها وكجزء من تحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة 2030.

وتابعت الهيئة: أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار تفعيل البروتوكول الثنائي المشترك بين هيئة الرعاية الصحية وشركة نوفارتس فارما للأدوية للتعاون والشراكة في مجالات التدريب والتعليم المستمر والتوعية بأحدث المعلومات والتطورات العلمية والاكتشافات في علاج العديد من أمراض الأورام وتحسين جودة حياة المرضى.

الرعاية الصحية اجتماع وعي أطفال معاناة

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