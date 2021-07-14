عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في تهنئة بعيد الأضحى المبارك

رئيس الطائفة الإنجيلية لمحافظ القاهرة: نثق فى قدرة الدولة على تحقيق طموحات المصريين

رئيس الانجيلية في
رئيس الانجيلية في تهنئته لمحافظ القاهرة

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، سيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بعيد الأضحى المبارك، فى زيارة له اليوم الأربعاء ، بمقر ديوان عام المحافظة، على رأس وفد ضم قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.

ونقل رئيس الإنجيلية أرق التهاني وخالص الأمنيات لكافة القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام لجميع الشعب المصري العظيم، مشيرًا إلى الدور التاريخي للقياده  السياسية والدولة المصرية ومؤسساتها واجهزتها التنفيذية في تحقيق طموحات وأحلام المصريين".

وأضاف رئيس الإنجيلية :" نثمن المجهود العظيم الذي تقوم به محافظة القاهرة في متابعة جميع المشاريع التنموية والتطوير والتحديث في كافة أنحاء المحافظة، بكفائة وتنظيم ميداني على أعلى مستوى تحت قيادة سيادتكم".

من جانبه أعرب محافظ القاهرة عن سعادته بزيارة  رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، موضحًا "تهنئكتم تعبر عن محبة خاصة وحقيقية، تعكس علاقة قوية ومتجذرة، إيمانًا منا جميعا بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقي وتقدم مصرنا العزيزة".

IMG-20210714-WA0006
IMG-20210714-WA0006

IMG-20210714-WA0004
IMG-20210714-WA0004
اندريه زكى الطائفة الانجيلية محافظ القاهرة المشاريع التنموية

ترشيحاتنا

تحرش وطرد من التدريبات..عمرو وردة.. سجل حافل بالأزمات.. فيديو جراف

وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

تعليم القاهرة تطالب المتقدمين لـ تنسيق مدارس الثانوي العام بإعادة تسجيل البيانات من جديد

النقض تؤيد إدراج العليمي و 12 آخرين علي قوائم الإرهاب

وزير التنمية المحلية يبحث مع شركة ريلاينس تقديم خدمات جمع ونقل المخلفات بمحافظة بورسعيد

ميشال عون: لا غطاء سياسي لأي مقصر في حادث مرفأ بيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإجازة عيد الأضحى والثورة

زيادة في 10 أصناف.. أسعار السجائر الجديدة

التعليم: ضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان جبر الثانوية العامة

الأرصاد تعلن عن تفاصيل قدوم موجة شديدة الحرارة فى هذا الموعد

شوبير يكشف تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز وحقيقة إصابة معلول

هل صام النبي العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. أزهري يرد

"التعليم" تنفي تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل أنواع لحوم عيد الأضحى ..الفرق بين قطعيات البقري والضانى واستخدامتها

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ