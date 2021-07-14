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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة قتل

الزوج عايز ولد.. حبس المتهمة بقتل رضيعتها في البحيرة 15 يوما

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة بأبو المطامير، حبس ربة منزل وزوجها 15 يوما على ذمة التحقيق بعد قيامها بوضع طفلتها الرضيعة فى خزان مياة أعلى السطح بعد ولادتها بأسبوعين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم أخرجتها ادعت وفاتها بشكل طبيعي، إرضاء لزوجها ورغبتها في خلفة البنين.

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بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، بلاغاً من مفتش الصحة بالإدارة الصحية، يفيد بوجود اشتباه في  حالة وفاة طفلة حديثة الولادة، وأفاد بأن دفن الطفلة جرى منذ ثلاثة أيام بقرية زاوية سالم التابعة لمركز أبو المطامير. 

تحريات المباحث 

 انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين وجود شبهة جنائية وأن وراء الوفاة والدة الطفلة "سارة. إ. ع" وضعتها حية في خزان المياه بالمنزل، ادعت وفاتها طبيعيا لإرضاء زوجها الذى يريد أن ينجب طفل ذكر.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبو المطامير من ضبط الزوجة والزوجة، وبمواجهة الزوجة اعترفت بجريمتها، وبررت ذلك لعدم رغبة زوجها في إنجاب الإناث، وأنه غضب وثار عقب ولادتها أنثى، وأعرب عن رغبته في إنجاب ولد.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 15 يوم على ذمة التحقيق ووجهت الأم تهمة القتل العمد وتم دفن الجثة.

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