أمل مصطفى تكتب: مُتصْنَعُ الوُّدِّ تَفْضَحُهُ الشَّدَائِدِ !



هناك حكمة شهيرة " مصتنع الود تفضحه الشدائد ، ومتصنع الأخلاق تفضحه الخصومة ، ومتصنع الحب تفضحه المصالح"..

هل نعلم ان الجمال والسلام الذهنى والنفسى يزيد فيك عندما تكون على عفويتك وطبيعتك تتعامل بكل طيبة وتلقائية..!!

كم انت جميل حقا عندما تكون على حقيقتك ، تعيش حياتك كما هى ببساطتها وحلوها ومرها بعيدا عن التكلف والمبالغة ، محافظ على واقعيتك ومصداقيتك ، دون اللجوء الى اى من اساليب التصنع والرياء والزيف والتكلف..!

هناك أناس لا تشعر معهم بالغربة تألفهم نفسك ويرتاح لهم قلبك ويتصرفون على طبيعتهم بكل ود وتلقائية مشاعرهم واضحة يألفون ويأنسون ويؤنسون يتصرفون على سجيتهم فى بساطة وتواضع .

وفى المقابل هناك أناس تشعر أن حياتهم بأكملها مصطنعه ، كلها تكلف وتكبر، يظهرون للناس بوجوه متلونه غير حقيقية تمل منهم ومن أرواحهم الباردة الباهته..

فالتصنع لا يزيد الأنسان الا قبحا لانه يشوه النفس بالزيف والكذب مما ينعكس على الملامح فتقترب من المسخ ..!! فالصادقون لا يعرفون التصنع كلما هموا بالتلون به فضحهم بياض قلوبهم ..!!

السعادة جميعنا يبحث عنها يتمنى يدركها ولكننا ممكن ان نجدها فى كسب اشخاص لا يجيدون التلون والتصنع ولا يتلاعبون بالاقنعه تسكن نفوسهم البساطة وتتحلى ارواحهم بالتواضع ، يمكن ان نغيب عن اعينهم ولكن لا نغيب عن قلوبهم ابدا ، فهم مثل القناديل يضيؤون عتمة الطريق عند انكسار النور فيه مخلصين غير عابثين..

فكن حذرا عندما تهب ثقتك لأحدهم فليست كل الأيادى متوضئة وليست كل القلوب تنبض بالطهارة وليست كل الوجوه على حقيقتها ، فهناك من يتودد لمصلحة ما واذا ما انقضت هذه المصلحة ذهب بلا رجعه ، وهناك من يتودد لأجلك ومن يريدك ليتكىء عليك ..

اختر نزلاء قلبك بدقة فلا احد سيدفع ضريبة سكنهم سواك ، فلا تكدر حياتك من اجل المطصنعين الذى يكنون فى انفسهم المكر والخبث والمصلحة ، ولا تؤمن لفاضح سر، وناكر للجميل ، وكاسر للخواطر، ومن يأتيك وقت فراغه ، فان لم تتخذ الحذرمن كل هؤلاء فانت لا تؤتمن على نفسك..! وتأكد ان المصطنع والمزيف سينكشف دائما فى النهاية لذلك كن حقيقياً بمقامك ورضاك بما وهبك الله من عطايا على طبيعتك وعفويتك وشخصيتك المستقلة صادقاً واضحاً انساناً فى فعلك وقولك ، بسيط غير متكلف ، وكن عزيز النفس شامخا ابياً كالشجر والجبال لا تعترف بالزيف او بالإنحناء.. انت جميل فقط حين تكون انت...