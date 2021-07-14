أخبار التعليم.. بسبب الرياضيات البحتة.. بكاء وحزن طلاب الثانوية العامة بأسوان.. وزير التعليم العالى: القيادة السياسية مهتمة بالبحث العلمي

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

طلاب الثانوية بالوادي الجديد: أسئلة الجبر والهندسة تعجيزية

سادت حالة من الاستياء بين طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد " القسم العلمي شعبة رياضيات ،بسبب صعوبة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية خاصة الأسئلة الـ7 الأولى.



بسبب الرياضيات البحتة.. البكاء والحزن يسيطر علي طلاب الثانوية العامة بأسوان



امتحانات الثانوية العامة ، هي رحلة صعبة للبحث عن النجاح والتفوق، حيث أن هناك العديد من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم يطمحون في الحصول على الدرجات النهائية في المواد الدراسية المختلفة للإلتحاق بكليات القمة.



الجبر و الهندسة يرسمان الفرحة على وجوه طلاب العلمي بالثانوية العامة بقنا



رسمت مادة الجبر والهندسة، الفرحة على وجوه طلاب العلمى بالثانوية العامة بـ قنا ، اليوم الأربعاء، بعد خروجهم من أداء الامتحان والذى وصفوه فوق مستوى الطالب المتوسط.



طلاب علمي رياضة بمطروح: الوقت قليل والامتحان يحتوي على نقاط صعبة وغامضة

سادت حالة من الحزن بين طلاب مطروح، عقب خروجهم من لجنة امتحان مادة الرياضة البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" اليوم، بسبب صعوبة الامتحان وعدم كفاية الوقت.



ماراثون الثانوية العامة.. طلاب الإسكندرية: امتحان الجبر والهندسة صعب والمسائل تعجيزية



سيطر الحزن على طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في الإسكندرية حيث جاء امتحان الجبر والهندسة الفراغية صعبا وطويلا ويحتوي على مسائل وصفها البعض بالتعجيزية.



قبل عيد الأضحى .. القومي للبحوث يوجه نصائح هامة لاضطرابات المعدة

قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، أنه بالتزامن مع أقتراب عيد الأضحى لابد من ذكر أنه تعتبر لحوم الجاموس والأبقار أفضل من الناحية الصحية، نظراً لسهولة طهويها وهضمها وقلة محتواها من الدهون وتعتبر لحوم الجمال ذو المحتوى الأقل في نسبة الدهون وهى من اللحوم الحمراء المرتفعة البروتين ويفضل لحم الجمال الأصغر سنا.

وزير التعليم العالى: القيادة السياسية مهتمة بالبحث العلمي بشكل كبير

ترأس د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي للمعايرة، بحضور د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، د.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، د. وليد الزواوى أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، د.نهى عماد رئيس المعهد، والسادة أعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



استبعاد مديرى مدرستين فى القليوبية لبيعهما ملفات التقديم لأولياء الأمور

قرر عادل داود مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية فى القليوبية مديرى مدرستين تابعتين للإدارة إلى التحقيق بالشئون القانونية مع استبعادهم من عملهم لحين الانتهاء من التحقيقات، وكذلك استبعاد وإحالة عامل مدرسة إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية لاستغلالهم بيع ملفات التقديم لأولياء الأمور.

تيسيرات جديدة لجذب الطلاب الوافدين لجامعة الوادي الجديد

ترأس الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث



يحتاج لوقت طويل.. طلاب ثانوية عامة في أسيوط: امتحان الجبر والهندسة الفراغية صعب

سادت حالة من الاستياء بين طلاب الثانوية العامة باسيوط " القسم العلمي شعبة رياضيات ،بسبب صعوبة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية خاصة الأسئلة الـ7 الأولى