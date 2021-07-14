نفين شلبى: تحديد موعد عرض فيلم النهاردة يوم جميل في يد المنتج

كشفت المخرجة نفين شلبى عن اخر تطورات فيلمها الروائى الطويل الأول “النهاردة يوم جميل”، موضحة أنه تم الانتهاء من تصوير العمل ومونتاجه قبل رمضان.

وقالت نفين فى تصريحات “صدي البلد” إن العمل لم يتم الاتفاق على موعد لعرضه بعد، كما لم نحدد ما إذا كان سيعرض أولا بالمهرجانات خاصة ان هذا الامر المسئول عنه منتج العمل.

وأضافت نفين شلبى : الفيلم يناقش العديد من القضايا الشائكة ويلقى الضوء على بعض القضايا التي تخص المراة بشكل خاص.

فيلم “النهاردة يوم جميل” يقوم ببطولته كل من هنا شيحة وباسم سمرة وانتصار والف عمر واحمد وفيق ورمزى العدل وتأليف نفين شلبى ايضا.

نفين شلبى

تخرجت من كلية الاداب جامعة القاهرة ثم التحقت بأكاديمية فنون وتكنولوجيا السينما ( رأفت الميهي) وعملت معيدة بقسم المونتاج بالاكاديمية وايضا بتدريس ورش للأفلام الوثائقية - وعضو عامل بنقابة المهن السينمائية شعبة الإخراج السينمائي.

عملت بالكثير من المؤسسات الدولية و القنوات في إخراج الأفلام الوثائقية مثل منظمة العفو الدولية بلندن وبهولندا، التلفزيون الهولندي، قناة العربية، قناة الجزيرة الإخبارية والوثائقية، الصندوق الاجتماعي للتنمية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة ثم هيئة الأمم المتحدة للتنمية، رابطة المرأة العربية.

وتم اختيارها في معسكر شباب الموهوبين في مهرجان برلين الدولي للسينما عام 2008، واشتركت لفيلم حدث في مهرجان كان السينمائي الدولي في ركن الأفلام القصيرة عام 2009، واشتركت أيضًا في ركن الأفلام القصيرة في مهرجان كان السينمائي الدولي بفيلم العودة عام 2015.

كما قامت نفين شلبى بالتدريس في ورش سينمائية عن الأفلام الوثائقية و الحزب المصري الديموقراطي و ايضا في ورش بدعم من وزارة الخارجية الألمانية بتنظيم مشروع التحرير لاونج بمعهد جوتة بالقاهرة، وقامت بإلقاء بعض المحاضرات في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام بالجامعة الكندية و حصلت علي تكريم من نفس الكلية، كما تم اختيارها عضو في لجنة السينما الحرة بنقابة المهن السينمائية عام 2014.

وقامت باخراج ما يزيد عن 120 عمل وثائقي ما بين أفلام قصيرة وأخرى طويلة تقارير اخبارية، ومن أبرز أعمالها الروائية القصيرة والتسجيلية أفلام “القاهرة 38 والتمثال وسمك صغير وام وليد”.