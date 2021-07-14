وزيرة الصحة: 6 مراكز لتجميع البلازما.. وأنا أول متبرعة.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إننا نشهد يوما تاريخيا بإطلاق المشروع القومي لتجميع البلازما والذي يعتبر نقلة صحية لمصر والمنطقة، مضيفة :" كنت أول متبرع في المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما ".

وأضافت هالة زايد في كلمة لها في مؤتمر صحفي اليوم، :"سيتم بدء فتح باب التبرع بالبلازما بداية من الغد ، والتبرع بالبلازما إنقاذ لحياة الكثير من المرضى ".

وتابعت هالة زايد :" أي مواطن فوق الـ 18 سنة يمكنه التبرع بالبلازما ويتم إجراء كل الفحوصات الطبية لمن يتبرع بالبلازما الخاصة به وتلك الخدمة مجانية للتأكد من سلامة المواطن والغطمئنان على صحته".



وأكملت هالة زايد :" تم تدشين 6 مراكز لتجميع البلازما في كل أنحاء الجمهورية، وبنهاية العام سيكون لدينا 20 مركز، ومبادرة الرئيس السيسي لـ تجميع و تصنيع مشتقات البلازما مشروع عملاق".

المشروع القومي لتجميع البلازما

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إطلاق المشروع القومي للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الصحة والسكان، كأول متبرع دائم بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، وذلك بمركز تجميع البلازما بمركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بمنطقة العجوزة.



وأكدت الوزيرة أن اليوم يُعد تاريخيًا ونقلة صحية لمصر والمنطقة بدعم القيادة السياسية، حيث يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الكبد والكلى والحروق، وذلك بدلاً من استيرادها من الخارج، لافتة إلى أن جائحة فيروس كورونا أثبتت أهمية توطين الصناعات الدوائية بمختلف أنواعها بالدول لتحقيق الأمن الصحي لمواطنيها.



ولفتت الوزيرة إلى تدشين العمل بـ 6 مراكز لتجميع البلازما بـ 5 محافظات على مستوى الجمهورية لاستقبال المتبرعين، وهم: مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة محافظة الجيزة، والمركز الإقليمى لنقل الدم بمدينة دار السلام، والمركز الإقليمى لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية محافظة القاهرة، بالإضافة إلى المركز الإقليمى الإقليمى لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية، والمركز الإقليمى لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية، والمركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا، كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا خلال العام الجاري.