«حازم غنام» مديراً عاماً للتعاون والتأجير بمنطقة وسط الدلتا للثروة السمكية

أصدر الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، القرار رقم 698 لسنة 2021، بندب المهندس حازم محمد حسن غنام، اخصائي إنتاج سمكي أول بالدرجة الأولي بالمجموعة النوعية لوظائف الزراعة؛ للقيام بأعمال مدير عام التعاون والتأجير بالإدارة المركزية لشئون منطقة وسط الدلتا بكفر الشيخ لمدة عام.

في سياق آخر، قال المهندس أسامة هنداوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا بكفر الشيخ، إن القيادة السياسية وجهت بالاهتمام بالثروة السمكية بالبحيرات، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لتنمية الثروة السمكية وزيادة المخزون السمكي بالبحيرات.

وأشار إلى أنه تم إلقاء 73 مليون وحدة زريعة بجميع البحيرات المنتشرة في مصر، ومنها بحيرة البرلس، حيث تم إلقاء 4 ملايين وحدة زريعة سمك، من بينهم 3 ملايين وحدة زريعة بلطي، ومليون وحدة زريعة مبروك، مؤكداً أن إلقاء الزريعة بالبحيرة يهدف لتنميتها، وزيادة المخزون السمكي بها، مما يؤثر على زيادة نسبة الصيد للصيادين، كما يؤدي لخفض الأسعار حينما تزداد كميات الأسماك ببحيرات مصر.



وأضاف هنداوي، أنه يتم إلقاء بلطي نيلي ومبروك حشائش ومبروك فضي، نظرا لصلاحيتهم للزراعة في المياه العذبة، مؤكداً أن أعمال التطهير والتعميق جارية، من خلال شركة المقاولون العرب، وتقوم الإدارة العامة للمشروعات بوسط الدلتا بأعمال التطهير حاليا في منطقة البقعة ببحيرة البرلس.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا بكفر الشيخ، أن الإدارة العامة للمشروعات تقوم بمجهود لإزالة مخلفات إنشاء الحوش والسدود والصيد الجائر بالاشتراك مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة المسطحات بالبرلس، ضمن رؤية وتخطيط السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة الثروة السمكية.