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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال فيلم "تماسيح النيل" ينتهون من تصويره الجمعة المقبلة

صدى البلد

ينتهي أبطال فيلم “تماسيح النيل” من تصوير آخر مشاهدهم الجمعة المقبلة استعدادا لطرحه فى السينمات الفترة القليلة المقبلة. 

ومن ناحية أخرى نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة لها مع الفنان مصطفى خاطر وحمدي الميرغنى من كواليس تصوير فيلم “ تماسيح النيل ”، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

وعلقت هنادي مهنا قائلة “ تماسيح النيل ”.

كشف المخرج سامح عبد العزيز ، عن آخر التطورات الخاصة بتصوير فيلمه الجديد "تماسيح النيل" والذى يشارك فيه عدد كبير من النجوم.

 

وقال سامح عبد العزيز ، فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" : انتهيت من عدد كبير من مشاهد الفيلم الذى توقفت عن تصويره حاليا حيث من المقرر ان نعود مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

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محمد جمعة يشارك كواليس فيلم تماسيح النيل

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مصطفى خاطر ينشر صورا من كواليس فيلم تماسيح النيل

وأضاف سامح عبد العزيز : قاربت على الانتهاء من تصوير الفيلم حيث لم يتبق سوى خمسة أيام على أقصى تقدير حيث يتم تصويرهم فى عدد من المناطق داخل مصر.

 

وأوضح سامح عبد العزيز : العمل مليء بالإثارة والتشويق الى جانب خفة الظل التي تجمع فيه عدد من الكوميديانات وأتمنى ان ينال العمل اعجاب الجمهور.

قال حمدي المرغني إنه اقترب من انتهاء تصوير مشاهد فيلم تماسيح النيل الذي يشارك في بطولته مع مصطفى خاطر، ويخرجه سامح عبد العزيز. 

وكشف حمدي المرغني في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنهم بدأوا تصوير فيلم تماسيح النيل قبل شهر رمضان وشارف على الانتهاء.

وأشار حمدي المرغني إلى أنه ومصطفى خاطر يلعبان دور شخصيتين يقومان بأعمال النصب في إطار كوميدي، ويحاولان النصب على الشخصية التي يلعب دورها خالد الصاوي. 

فيلم تماسيح النيل من تأليف لؤي السيد، وبطولة كل من حمدي الميرغني، خالد الصاوي، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، كريم عفيفي،هنادي مهنا، محمد ثروت،سليمان عيد،محمد جمعة وبدرية طلبة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق.

مصطفى خاطر هنادي مهنا المخرج سامح عبد العزيز محمد ثروت حمدي الميرغني تماسيح النيل فيلم تماسيح النيل

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