التعليم تعلن طريقة التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. بث مباشر لمراجعة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة على منصة "حصص مصر"اليوم

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

تنظم جامعة حلوان العديد من القوافل الطبية والتوعوية، بالمناطق المحيطة بها خاصة منطقة كفر العلوو ذالك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية .

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحيا لطريقة التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

اعلنت وظارة التربية و التعليم عن فتح باب التقدم إلكترونيًا للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021– 2022، بدءًا من 13 يوليو 2021 وحتى 31 يوليو 2021، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني https://tansiksec.emis.gov.eg

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة فرصة لـ التواصل بين الطلاب والمعلمين المتميزين من خلال البث المباشر لحصص المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة “ الصف الثالث الثانوي ” ، وذلك على المنصة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط: https://stream.moe.gov.eg/

شهد أ.د أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، فعاليات استكمال عدد من مسابقات اليوم الثالث للقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، الذي تستضيفه جامعة الفيوم خلال الفترة من ١٢ وحتي ١٥ يوليو من العام الجاري، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ١٤/ ٧/ ٢٠٢١ بالمكتبة المركزية بالجامعة.

أعلنت منصة “حصص مصر”، التابعة لوزارة التربية والتعليم، إذاعة بث مباشر لمراجعة مادة الكيمياء لـ طلاب الثانوية العامة 2021 غداً، الخميس، الساعة 2 ظهرًا.

وقع صباح اليوم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبصفته رئيس اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والدكتور علاء رمضان منسق الشبكة القومية للتنمية المستدامة جامعة الإسكندرية ونائب رئيس الجامعة السابق ممثلا عن رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز قنصوه مذكرة تفاهم لإنشاء وحدات في مجالات التنمية المستدامة والحوكمة داخل الجامعات الأعضاء فى الشبكة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة بأكاديمية البحث العلمى؛ وبناء على هذا الاتفاق يقوم المعهد القومى للحوكمة بالتدريب والتوعية بمفاهيم وأهداف ورؤية التنمية المستدامة وربط خطط الجامعات والمراكز البحثية المصرية بالأهداف الأممية للتنمية.

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بمقر المحافظة بمدينة طور سيناء، من أجل وضع اللمسات الأخيرة للخطة التنفيذية لمحو الأمية بمحافظة جنوب سيناء ، تمهيدًا لإعلانها خالية من الأمية خلال عام.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الفترة من 14 يوليو وحتى 24 يوليو 2021، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg