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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تأهل 3 مصريات لنهائي الفردي ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئات

صدى البلد

تأهلت سلمى أيمن وأميرة قنديل وملك خالد لاعبات المنتخب الوطني للخماسي الحديث لنهائي منافسات الفردي ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.


وتواجد الثلاثي ضمن قائمة أفضل 36 لاعبة المتأهلات للنهائي بعد تحقيقهن مراكز متقدمة في منافسات نصف النهائي.


وتقام منافسات النهائي لفردي السيدات بعد غدٍ، الجمعة، على أن تنطلق منافسات نصف نهائي فردي الرجال غدا الخميس.


ويشارك في منافسات اليوم 73 لاعبة من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.
 

ويدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء ، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال و يوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.
 

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