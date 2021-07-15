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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا| كيا تكشف عن سيد موديل 2022 .. صور

كيا سيد موديل 2022
كيا سيد موديل 2022

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية عن السيارة الفيس لفت الشهيرة “سيد”الله وغفر كموديل 2022 الجديد ، والتى تاتى بتغيرات كبيرة فى الشكل الخارجى والمقصورة الداخلية لها .

وتاتى السيارة كيا سيد موديل 2022 ، بعدد من المحركات، من بينها محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1 لتر مزود بشاحن تربو ينتج 120 حصانًا ، بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات مزدوج القابض.

بالاضافة الى محرك بنزين اخر سعة 1.5 لتر بقوة 160 حصانًا، ومحرك أكبر قليلاً سعة 1.6 لتر المخصص لطرازات GT، ينتج 204 أحصنة ويرتبط بمحرك DCT بسبع سرعات.

 

وتتضمن مجموعة نقل الحركة الهجينة المدمجة تجمع محرك بنزين GDI سعة 1.6 لتر مع محرك كهربائي بقدرة 44.5 كيلووات، وحزمة بطارية ليثيوم بوليمر 8.9 كيلو وات في الساعة، وناقل حركة مزدوج القابض بست سرعات.

وتنتج السيارة الهجينة قوة مشتركة تبلغ 141 حصانًا و265 نيوتن متر من عزم الدوران. وفي الوضع الكهربائي، يمكن للسيارة قطع مسافة 58 كيلومتر.

 

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة كيا سيد موديل 2022 ، بشبكة أمامية معاد تصميمها مع لمسات معدنية بارزة، وتصميم مغلق على الإصدار الهجين الإضافي ، و مصابيح أمامية جديدة LED ، و مصابيح خلفية معاد تصميمها ، و مصابيح ديناميكية، حيث تضيء مصابيح LED في تسلسل تدريجي عند تنشيط إشارات الانعطاف ، بالاضافة الى اكصدام يحتوى على تقليم أسود لامع على الجانب بمثابة امتداد مرئي لمآخذ الهواء المزيفة ، و عجلات معدنية جديدة مقاس 17 و18 بوصة .

وتاتى المقصورة الداخلية للسيارة كيا سيد موديل 2022 ، بشاشة العدادات الرقمية مقاس 12.3 بوصة مرتبطة بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة ، بالاضافة الى انظمة أبل كاربلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو ، و مقاعد أمامية وخلفية مدفأة .

 

واوضحت شركة كيا ان السيارة سيد موديل 2022 ، سيتم انتاجها فى نهاية هذا العام وطرحها ايضا .

شركة كيا الكورية الجنوبية كيا كيا الكورية بسبب انقطاع الكهرباء كيا سيد

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