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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توقعات الأبراج الخميس 15- 7-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توقعات الأبراج الخميس
توقعات الأبراج الخميس 15- 7-2021

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 15-7-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: تواجه اليوم مسائل دقيقة وحساسة فلا تبحثها بعصبية وعليك أن تنظم وقتك وجهدك، ولا تعلن خططك.
صحيا وعاطفيا: القمر ونبتون في وضع متنافر.. لا تتحرك بسرعة حفاظا على سلامتك وتأن في أقوالك.

 

برج الثور
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعمل اليوم لصالحك ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.
مهنيا واجتماعيا: يمدك الفلك بطاقة ويقظة هائلة وعليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها

 

برج الجوزاء
مهنيا وعائليا: القمر معاكس في منزل العائلة مما يجعلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك وعليك بالصبر.
عاطفيا واجتماعيا: انتبه اليوم ولا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة.

 

برج السرطان
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.
اجتماعيا وعاطفيا: الشمس وعطارد في برجك والفرصة سانحة للقاءات اجتماعية وعاطفية تسعدك.

 

برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك أن تراجع خطواتك العملية، وتدرس جيدا حالتك المادية قبل اتخاذ أي قرار.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تعدك بمشاعر حلوة وطاقة وأوقات ممتعة.

 

برج العذراء
اجتماعيا ومهنيا: الشمس وعطارد في منزل الأصدقاء يساعدانك اليوم على تحقيق النجاح ويمنحانك قدرة كبيرة على الإقناع.
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك اليوم تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.

 

برج الميزان
مهنيا وصحيا: القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تراجع سلوكك الصحي وأن تركز على ما يفيدك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتكلم فقط مع من تثق بهم، ولا تعلن خططك وأخبارك الشخصية.

 

برج العقرب
مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تقوم بتنمية أعمال وقد يمنحك المخلصون المساندة والنصائح الثمينة فاستفد منها ولا تعاند.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على التألق ويمنحك أدوات السعادة.

 

برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.
عائليا ومهنيا: القمر ما زال معاكسا وعليك اليوم أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.

 

برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ وتتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك.
عاطفيا وعائليا: تجد اليوم أنك تميل نحو مساعدة من تحب أو من يعانون من الأقارب وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك.

 

برج الدلو
مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تتوخى الحيطة والحذر إذا أردت تنمية مدخراتك أو ما تملك من أصول.
عاطفيا: فينوس بمواجهة برجك ومن المهم أن تنتبه لمشاعر الطرف الآخر تفاديا للصدام

 

برج الحوت
اجتماعيا ومهنيا: القمر بمواجهة برجك وعليك اليوم أن تهتم بالرد على الاستفزازات بهدوء وبأسلوب مقنع وبليغ.
عاطفيا: تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك

 

 

توقعات الأبراج الصعيد المهني برج الحمل خبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم الخميس

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