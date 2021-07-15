توقعات الأبراج الخميس 15- 7-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 15-7-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: تواجه اليوم مسائل دقيقة وحساسة فلا تبحثها بعصبية وعليك أن تنظم وقتك وجهدك، ولا تعلن خططك.
صحيا وعاطفيا: القمر ونبتون في وضع متنافر.. لا تتحرك بسرعة حفاظا على سلامتك وتأن في أقوالك.
برج الثور
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعمل اليوم لصالحك ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.
مهنيا واجتماعيا: يمدك الفلك بطاقة ويقظة هائلة وعليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها
برج الجوزاء
مهنيا وعائليا: القمر معاكس في منزل العائلة مما يجعلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك وعليك بالصبر.
عاطفيا واجتماعيا: انتبه اليوم ولا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة.
برج السرطان
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.
اجتماعيا وعاطفيا: الشمس وعطارد في برجك والفرصة سانحة للقاءات اجتماعية وعاطفية تسعدك.
برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك أن تراجع خطواتك العملية، وتدرس جيدا حالتك المادية قبل اتخاذ أي قرار.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تعدك بمشاعر حلوة وطاقة وأوقات ممتعة.
برج العذراء
اجتماعيا ومهنيا: الشمس وعطارد في منزل الأصدقاء يساعدانك اليوم على تحقيق النجاح ويمنحانك قدرة كبيرة على الإقناع.
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك اليوم تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.
برج الميزان
مهنيا وصحيا: القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تراجع سلوكك الصحي وأن تركز على ما يفيدك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتكلم فقط مع من تثق بهم، ولا تعلن خططك وأخبارك الشخصية.
برج العقرب
مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تقوم بتنمية أعمال وقد يمنحك المخلصون المساندة والنصائح الثمينة فاستفد منها ولا تعاند.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على التألق ويمنحك أدوات السعادة.
برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.
عائليا ومهنيا: القمر ما زال معاكسا وعليك اليوم أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.
برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ وتتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك.
عاطفيا وعائليا: تجد اليوم أنك تميل نحو مساعدة من تحب أو من يعانون من الأقارب وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك.
برج الدلو
مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تتوخى الحيطة والحذر إذا أردت تنمية مدخراتك أو ما تملك من أصول.
عاطفيا: فينوس بمواجهة برجك ومن المهم أن تنتبه لمشاعر الطرف الآخر تفاديا للصدام
برج الحوت
اجتماعيا ومهنيا: القمر بمواجهة برجك وعليك اليوم أن تهتم بالرد على الاستفزازات بهدوء وبأسلوب مقنع وبليغ.
عاطفيا: تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك