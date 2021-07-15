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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية يناقش ضوابط صرف السلع التموينية

مشروع جمعيتى
مشروع جمعيتى

 بحث وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية محمد سعد الله مع أعضاء شعبة البقالة بمقر الغرفة التجارية التوجيه الوزاري الخاص بضوابط صرف السلع التموينية، ورصد المشاكل التي تواجههم أصحاب للوقوف عليها والعمل على حلها سواء مباشرة من قبل المديرية وأجهزتها المعنية أو تصعيد بعض منها إلى الوزارة لبحثها وتيسير عملية صرف السلع التموينية للمواطنين.


واستعرض "سعد الله"، خلال اجتماع موسع مع أعضاء الشعبة، بنود التوجيه الوزاري الذي يهدف صالح المواطن والبدال التمويني في تنوع صرف السلع وعدم حصرها في سلع محددة.


وخلال الاجتماع، وجه سعدالله مدير شركة الجملة بتوفير كافة السلع التموينية لمساعدة المواطنين في اختيار احتياجاتهم.
واكد استعداده لحل أية مشاكل تواجه أصحاب محلات البقالة التموينية ومنافذ مشروع جمعيتى وعرض المشاكل مباشرة إلى الوزير لتقديم الحلول.
 

تموين الاسكندرية ضوابط صرف السلع التموينية السلع التموينية مشروع جمعيتي

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