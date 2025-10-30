جامعة جنوب الوادي الأهلية تدرس التعاقد مع شركة متخصصة لنقل الطلاب

استعرض اجتماع مجلس أمناء جامعة جنوب الوادي الأهلية، مقترح إنشاء مبنى ملحق للعيادات ليصبح مستشفى جامعيًا مشتركًا بين جامعة جنوب الوادي الأهلية وجامعة قنا الحكومية، واعتماد نظام التأمين الصحي والتكافلي للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب دراسة التعاقد مع شركة متخصصة لنقل طلاب الجامعة الأهلية، وشراء سيارات كهربائية سعة 14 راكبًا، بالإضافة إلى سيارتين إسعاف كهربائيتين من نوع "جولف".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء جامعة جنوب الوادي الأهلية، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس مجلس الأمناء، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتطبيق معايير الجودة في مختلف الجوانب الأكاديمية، وبحضور الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا والقائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية، والدكتور محمود خضاري معله نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور مصطفى فتحي وزيري، والدكتور محمود عبدالحليم عجور، والدكتور جمال الدين عطا عبدالكريم، والدكتورة منى ربيع بسطاوي أعضاء المجلس، إلى جانب الدكتور محمد اسماعيل عبدالكريم النائب الأكاديمي لجامعة جنوب الوادي الأهلية، وأحمد حمدي حجاب، سكرتير مجلس الأمناء، وعدد من قيادات الجامعة، والأطقم الفنية المعنية بالتشغيل الأكاديمي.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الحيوية، من بينها الميزانية الحالية للجامعة، واعتماد الأعداد المقبولة في البرامج الأكاديمية المختلفة للعام الجامعي 2025 / 2026، ومراجعة الخطط الدراسية ونظام الساعات المعتمدة، إضافةً إلى تأجير بعض المباني التابعة لجامعة قنا لصالح الجامعة الأهلية لاستخدامها كسكن طلابي.

وأكد محافظ قنا، خلال الاجتماع أهمية تقييم الأداء بصفة دورية لضمان استمرارية التميز الأكاديمي، مشددًا على ضرورة وضع رؤية ورسالة واضحة للجامعة، وتصميم خطط استراتيجية وتشغيلية تواكب متطلبات سوق العمل وتخدم أهداف التنمية المجتمعية.

كما شدد محافظ قنا، على أهمية إجراء تقييم منتظم للأنشطة التعليمية والبحثية واستخدام نتائجه لتحسين الأداء، مع تعزيز مشاركة أولياء الأمور والمؤسسات المجتمعية في العملية التعليمية، وتفعيل دور المسئولية المجتمعية للبنوك والقطاع الخاص لتوفير الدعم اللازم للطلاب.