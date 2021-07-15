الرئيس الفلسطيني يثمن دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، الأمر الذي يعطي صلابة وقوة للموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تعصف بقضيته الوطنية.



وقدم الرئيس عباس لنظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - خلال اتصال هاتفي، وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية - التهاني بنجاح الانتخابات الجزائرية وتشكيل الحكومة، موضحا أن ما تحقق إنجاز على طريق تحقيق الازدهار والتنمية للجزائر وشعبها الشقيق.



بدوره، قال الرئيس الجزائري، "إن الجزائر وشعبها سيبقون على الدوام إلى جانب فلسطين للأبد، وأن فلسطين وقضيتها العادلة ستبقى راسخة في وجدان وضمير كل جزائري وعربي، ولن نتخلى عنها وستبقى فلسطين هي قبلة سياسية ودينية للجزائر والعرب".



وجرى خلال الاتصال، التوافق بين الرئيس محمود عباس والرئيس عبد المجيد تبون، على استمرار التشاور والتواصل بين الجانبين، بشأن التحضير للقمة العربية القادمة.

