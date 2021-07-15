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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تكبيرات وجرادل وسلم.. مشاهد من نيران حريق عقار الطالبية

حرق الطالبية
حرق الطالبية

دقت الساعة الواحدة صباحا.. تعالت الصرخات يمينا ويسارا، وامتلأت الشرفات بأهالي حالهم الذعر، تنطق السنتهم ادعية للسماء، أعينهم اغرورقت بالدموع، في مشهد لا يعلو فيه صوتا عن صوت السنة اللهب، لا يُري فيه الا أدخنة متصاعدة تكاد تُخفي معالم عقار شاهق بثلاثة عشر طابق.

هنا حريق عقار الطالبية.. الكل يهرع ممسكا بهاتفه، طالبا الأمن بين نجدة وإطفاء، "الحقونا.. انقذونا، النار في كل حتة، حريق كبير في محلات تحت عقار.. والعديد العديد من المكالمات الهاتفية"، وسرعان ما طرقت الأذن أصوات ابواق سيارات الإطفاء تقترب من كل حدب وصوب، وأضوائها الحمراء تزيد من الرعب في القلوب.

فمع دقات الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس، أشتعلت النيران داخل محلا تجارية لبيع السجاد، وماهي الا لحظات حتى طالت النيران محلين آخرين بجواره في ذات العقار، ليتحول المشهد في دقائق الي بركانا من النيران.

- التكبيرات أمام النيران
تعالت الأصوات بالتكبير.. أهالي المنطقة تجمعوا فورا بمحيط الحريق، وارتفعت الأصوات والتكبيرات، يتخللها صرخات نابعة عن خوف، فالكل يردد "الله أكبر"، والكل يدعو الله بان تكون بردا وسلاما، وسط أصوات خراطيم مياه الدفاع المدني التي ترتطم بالنيران داخل المحلات التجارية أسفل العقار.

- احتجاز أهالي العقار
وسط محاولات رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق تعالت صرخات السكان، فمن الطابق الثاني عشر ظهرت عائلة، وأعلى سطح العقار ظهر آخرون هاربين من الأدخنة التي اقتحمت جدران وحداتهم السكنية لتوقظ النيام من أحلامهم، والكل في الأسفل يصرخ "في ناس فوق بتصوت، الحقوهم".  

- السلم الهيدروليكي والانقاذ
سرعان ما وصلت إحدى سيارات الدفاع المدني التي تحمل تقنية السلالم الهيدروليكية، وتوقفت السيارة بدأت قوات الإنقاذ في تحريك السلم صوب الطوابق العليا للعقار في محاولات لإخلائه من سكانه، حتى وصلت السلالم للطابق الثاني عشر، وتمكنت حينها وحدات الإنقاذ من إخلاء كافة السكان.

- شهامة بـ جرادل المياه
وفي قلب الحدث وعلى بعد امتارا قليلة من النيران، كانت شهامة الجيران والأهالي، فالكل هرع مستخدما جرادل، رافعا المياه المتساقطة على الأرض من سيارات الإطفاء لاستخدامها والقائها صوب النيران، في محاولات منهم للمساعدة على اطفاء الحريق.

- مخاوف من كارثة عقار فيصل
ووسط الحريق وقف الجموع وسط مخاوفهم من تكرار كارثة عقار فيصل المحترق، الذي نشبت فيه النيران قرابة ثمانية أيام، حتى تم اخمادها وإزالة العقار.

- خزاني مياه و٦ سيارات إطفاء
ودفعت الادارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بخزانين مياه و٦ سيارات اطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

- معرض سجاد وسوبر ماركت
وشرحت مصادر ، أن الحريق نشب في معرض سجاد بالطابق الأرضي والأول مرتفع بالعقار، وأمتد الي سوبر ماركت ومحل ملابس في ذات العقار.

- تفاصيل حريق عقار الطالبية
وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن الحريق نشب في عقار مكون من ١٣ طابق.

وشرحت التحريات أن الحريق شب في المحلات التجارية المتواجدة في الطابق الأرضي والأول، وتصاعدت السنة اللهب الي واجهة الطابق الثاني.

وباشرت وحدات الدفاع المدني وقوات الإنقاذ جهودها باستخدام السلالم الهيدروليكية لاخلاء سكان عقار الطالبية الذي يشهد حريق هائل في محلات تجارية اسفله، وذلك بعد ارتفاع النيران للطابق الثالث.

ودفعت الادارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارة إطفاء مدعمة بالسلم الهيدروليكي، لمحاولة السيطرة على السنة اللهب المتصاعدة من حريق محال تجارية اسفل عقار في الطالبية.

وقامت الجهات المختصة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، بفصل الكهرباء والغاز عن عقار الطالبية الذي يشهد حريق هائل في محال تجارية أسفله، وعقارات مجاورة له.

فيما أرتفعت السنة اللهب المتصاعدة من الحريق، حتى الطابق الثالث في ذات العقار.

تلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بلاغا يفيد باشتعال النيران في محل تجاري أسفل عقار.

وعلى الفور تم الدفع بـ ٦ سيارات إطفاء لموقع الحريق لمحاولة السيطرة عليه ومنع امتداده.

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