عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي الدراجة…محمد صلاح يخطف قلوب متابعيه في أحدث ظهور له

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر اللاعب محمد صلاح صورة جديدة له و ذلك عبر خاصية الاستوري علي حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهر محمد صلاح في الصورة و هو يقود الدراجة ،مما اثار اعجاب متابعيه و جماهيره عبر انستجرام.

و ينتهي عقد محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي بنهاية موسم 2022-2023، وبدأ الحديث منذ بداية هذا العام بالفعل عن تجديد عقده مع الريدز.

صلاح صرح علانية لوسائل الإعلام الإسبانية ترحيبه باللعب لبرشلونة أو ريال مدريد، وصنف الإعلام الإنجليزي ذلك الأمر على أنه مجرد ورقة ضغط على إدارة الريدز لتجديد عقده.

وكان فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق بشبكة “ سكاي سبورتس” في تصريحات لشبكة “ أنفيلد رود” أن نادي ليفربول بدأ بالفعل المفاوضات لتجديد عقد صلاح.

وأشار رومانو إلى أنه لا يوجد أي تقدم في المفاوضات حتى الآن بين الطرفين، ولم تصل للمحطات الأخيرة". 

طلبات صلاح بسيطة من أجل تجديد عقده، وهي الحصول على أعلى راتب في الفريق كما هو الآن، وزيادة ذلك الراتب، والذي يُعد أقل بكثير من رواتب لاعبين في كبار الفرق الأخرى، فهو يرى أن مجهوداته مع الفريق تستحق ذلك.

محمد صلاح الذي استطاع الفوز بالحذاء الذهبي الإنجليزي مرتين، وقاد الريدز لتحقيق دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكان السبب الأول في تأهل فريقه لدوري الأبطال، يرى أنه يستحق ذلك، وما قدمه بالفعل خير دليل.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن ليفربول متأنٍ في مسألة تجديد عقد صلاح، لأنه يعي بأن اللاعب في عامه التاسع والعشرين، وتجديد عقده بزيادة راتبه لن يكون أمرًا جيدًا، لذا فإن النادي سيكون متفتحًا لفكرة بيعه، مع تعويضه بأي من اللاعبين الذين ارتبط بهم النادي في الميركاتو الصيفي الحالي، على رأسهم دومينيكو بيراردي مهاجم منتخب إيطاليا وفريق ساسولو.

مسألة تجديد عقد محمد صلاح مازالت شائكة، فهل تصل لحل في الأيام المقبلة، ويتم تجديد عقده هذا الصيف.. أم يرحل عن الفريق؟

محمد صلاح انستجرام ليفربول الانجليزي مفاوضات أحدث ظهور صور صورة جديدة

موضوعات متعلقة

قريبا…نيللي كريم تشوق متابعيها لعمل جديد مع بيتر ميمي

لأني بحبكم…صلاح عبدالله يوجه رسالة إلي متابعيه عبر انستجرام

بالتاتو…تامر هجرس يخطف الأنظار من امام البحر

بإطلالة أنيقة.. لقاء الخميسي تستمتع بقضاء عطلتها الصيفية

بإطلالة ساحرة.. ريهام أيمن تتألق في أحدث جلسة تصوير

اللذاذة كلها…بسنت شوقي تهنئ شريف سلامة بعيد ميلاده

بإطلالة جذابة…رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور

من باريس.. درة وزوجها يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

ترشيحاتنا

تعاقدات بـ 26 مليون دولار..التجارة تعلن نتائج البعثة التجارية الأولى للكاميرون والسنغال

مدافع الزمالك السابق: سأشجع كايزر تشيفز أمام الأهلي

3000 صاروخ علي تل ابيب.. إسرائيل تستعد للحرب القادمة مع حزب الله

أسعار اللحوم اليوم الخميس 15 يوليو 2021

انفوحراف .. مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر أكثر دول العالم أمانًا في 2021

لحظات مرعبة.. تمساح يهاجم سياح أمريكان في ملعب جولف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

إجراءات مشددة لـ الحكومة .. حال ارتكاب هذه المخالفات في عيد الأضحى

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

دبحته ودفنته في بدروم المنزل.. تفاصيل مقتل طفل على يد جارته بالخانكة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ