بإطلالة صباحية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها، بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة ريهام أيمن، بإطلالة صباحية لها مع مشروبها الصباحي مما أثار اعجاب متابعيها.



وتعافت الفنانة ريهام أيمن، من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر خاصية الإستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

واحتفلت أيضا الفنانة ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.