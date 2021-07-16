بعد هجومها على تامر حسني...انتقادات الوسط الفني لـ حلا شيحة

بعد هجوم الفنانة حلا شيحة على المطرب تامر حسني بشأن الكليب الخاص بفيلم "مش أنا"، نرصد لكم في هذا التقرير بعض ردود افعال الوسط الفني.

ماندو العدل

المخرج ماندو العدل

وجه المخرج ماندو العدل، رسالة قاسية للفنانة حلا شيحة، بعد رسالتها للفنان تامر حسني بعد نزول كليب أغنية “بحبك” من فيلم “مش أنا”.

كتب ماندو العدل، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “ياريت بس لما تطلقي مترجعيش تقولي عايزة أمثل تاني يا أستاذة حلا”.

محمد العدل

المخرج محمد العدل

هاجم المخرج محمد العدل، الفنانة حلا شيحة، بعد رسالتها للفنان تامر حسني بسبب نزول كليب أغنية بحبك من فيلم “مش أنا”.



وأضاف العدل، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “اللى عملتيه شايفاه حرام هتصرفى فلوس حرام؟؟؟؟ رجعى الفلوس”.

سلوى محمد علي

سلوى محمد علي

قالت الفنانة "سلوى محمد علي" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقا علي ازمة حلا شيحة الأخيرة مع تامر حسني: “يا بت يا خايبة، الرجالة مالهومش أمان، خصوصًا زوجك العزيز، دة راجل عنده تارجت في الستات عايز يحققه، يفضلك إيه بقى؟، الكارير والزملاء، أنتي راهنتي غلط خالص يا حبيبتي، دة مايتراهنش عليه”.

خالد تاج الدين

الشاعر خالد تاج الدين

علق الشاعر "خالد تاج الدين" حول ازمة حلا شيحة على كليب فيلم" مش أنا " عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر": ربنا يثبتك وتحلي عننا بقى ماهو مترجعيش تعملي شوية فلوس زي الفل وبعد كده تشتمي الفن ويا ريت تتخلصي من كل الفلوس اللي قبضتيها في السنتين اللي رجعتي "مثلتي" فيهم علينا".

أحمد الشامي

المطرب أحمد الشامي

علّق المطرب "أحمد الشامي" على المنشور وجهته حلا شيحة تهاجم فيه المطرب تامر حسني بعدما نشر فيديو كليب غنائي من فيلم “مش أنا”، عبر حسابة الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي للتغريدات “تويتر” قائلا: “والله أنا مبسوط من كل الردود أن الناس فاهمة أن كل دا أكل عيش ولو الشهرة فتنة وهي مقتنعة كانت هي بنفسها قفلت كل السوشيال ميديا ووقفت كلام مع الصحافة”

وكانت حلا شيحة كتبت عبر حسابها بموقع إنستجرام مهاجمة تامر حسنى: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا أيه .. واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليّ وتأكيده إنه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي".

وأضافت حلا شيحة: "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا إحنا لم ولن ننجح أنا عارفة ومتاكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی".

وتابعت حلا شيحة: "أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن".

امتحان الدنيا

وأكملت حلا شيحا: "إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمني أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح .{إلا من تاب وآمن عمل عملا صلحا أوللئك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا رحيما).. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".