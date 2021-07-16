تعرف على مواصفات وأسعار نيسان قشقاي موديل 2021 في مصر

يتألق طراز نيسان فشقاي موديل 2021 في السوق المصري بعدما أثبتت جدارتها وقوتها، بفضل أسعارها المناسبة للمستهلكين، واعتمادية طرازاتها من حيث التجهيزات والمواصفات، خاصةً وسط فئات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام.

الأداء الفني لسيارة نيسان قشفاي موديل 2021

تتمتع السيارة نيسان فشقاي موديل 2021 بحصولها على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي متصل بشاحن توربيني ، ينتج قوة 115 حصان، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن. متر، يقترن ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT .

التجهيزات الخارجية لسيارة نيسان فشقاي موديل 2021

تأتى سيارة نيسان فشقاي بجنوط رياضية 17 و 19 بوصة، ونظام ضم وتعديل إلكتروني للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفي معتم ، ومصابيح LED، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا داخلية 360 درجة، ومصابيح أمامية ذاتية الضبط مع إضاءة LED.

وسائل الأمن و السلامة لسيارة نيسان فشقاي موديل 2021

تضم السيارة نيسان فشقاي موديل 2021 عدد من وسائل الأمان من بينها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وأنظمة توزيع الفرامل EB، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وأنظمة مساعدة عند المنحدراتhill assist ، و أنظمة تثبيت السرعات، وكاميرا خلفية، ونظام التحذير قبل التصادم الأمامي.

التجهيزات الداخلية لسيارة نيسان فشقاي موديل 2021

أما المقصورة الداخلية لسيارة نيسان فشقاي موديل ، فتضم عجلة قيادة متعددة الوسائط، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وخاصية Apple Car Play أو Android Auto، وراديو وسى دى مع 4 سماعات، ومثبت للسرعة، ومفتاح ذكى.

أسعار نيسان فشقاي موديل 2021 في مصر:

الفئة الأولى VISIA بسعر 389 ألف جنيه.

الفئة الثانية ACENTA بسعر 424 ألف جنيه.

الفئة الثالثة TEKNA بسعر 451 ألف جنيه.

الفئة الرابعة MIDNIGHT بسعر 460 ألف جنيه.