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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الإنجيلية يشارك في حفل تنصيب القس باسم راجي راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالنزهة2

رئيس الإنجيلية يشارك
رئيس الإنجيلية يشارك في حفل تنصيب القس باسم راجي راعيًا للكن

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، بالكنيسة الإنجيلية بالنزهة ٢، في حفل تنصيب القس باسم راجي، راعيًا جديدًا للكنيسة، بحضور القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والنائب هادي لويس، عضو مجلس الشيوخ، والقس يوسف عادل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي العام.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل عن "الجدية والروحانية"، وقال في كلمته: "عندما تختلط ثقافة الفهلوة بالحياة الروحية تصبح حياة روحية مزيفة، ويغيب عنها الانضباط، و كما أن هناك من تحطمهم العاصفة، هناك من يستطيع أن يكون أكثر انضباطًا بعد العاصفة".

وتابع "نصلي أن يمنحنا الله الانضباط الروحي للشعب والقادة، والكفاح والاجتهاد ضرورة لتحقيق النجاح وعدم الاستسلام".

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس باسم راجي، وأسرته وشعب الكنيسة، بمناسبة  تنصيبه راعيًا جديدًا للكنيسة الإنجيلية بالنزهة ٢.

وشارك في مراسم الاحتفال  الدكتور القس عزت شاكر، راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينه نصر، والقس تامر سعيد، سكرتير مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس جورج عزمي، رئيس مجلس كنيسة النزهة٢، والدكتور القس جوهر عزمي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعبور، والقس ناجح فوزي، راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا الشرقية، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع القاهرة، والقس نبيل صهيون، عضو لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع القاهرة، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي.

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القس إندريه زكي الطائفة الانجيلية عضو مجلس الشيوخ رئيس الإنجيلية مجمع القاهرة الإنجيلي رئيس مجلس شؤون الشيوخ

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