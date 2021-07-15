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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتهاء المرحلة الأولى من دورة "شباب الميديا الكاثوليكي" CYM

نهاية المرحلة الأولى
نهاية المرحلة الأولى من دورة "شباب الميديا الكاثوليكي" CYM

وصلت دورة "شباب الميديا الكاثوليكي" CYM إلى نهاية المرحلة الأولى، والتي بدأت في الثاني والعشرين من يونيو الماضي، وتستمر حتى التاسع والعشرين من يوليو الجاري. 

 

أقيمت فعاليات الدورة التدريبية بقاعة القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بحدائق القبة، بحضور أربعين شابًا وشابة من المرحلتين الإعدادية والثانوية من مختلف كنائس القاهرة.

 

احتوت الدورة التدريبية على محاضرات تخصصية في مجالات الحاسب الآلي، والتنمية البشرية، والتصوير، والصحافة، وكذلك معرفة الكنائس الكاثوليكية وطوائفها، حيث ألقى محاضرات الدورة مي صليب، وجرجس ميلاد، والدكتورة نانسي ناشد.

 

الجدير بالذكر أن الدورة التدريبية تهدف إلى تكوين مسيحي كاثوليكي واعٍ في عدة مجالات عن طريق رفع مهارات الشباب في الحاسب الآلي، وأيضًا مهارات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بتوصيات من اللجنة الأسقفية للإعلام، برئاسة نيافة الأنبا باخوم.

شباب الميديا الكاثوليكي فعاليات الدورة التدريبية القديس إسطفانوس التنمية البشرية مسيحي كاثوليكي

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