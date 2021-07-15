موضوع المياه مترتب كويس عيشوا حياتكم.. أبرز تصريحات الرئيس اليوم

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة خلال المؤتمر الأول لمشروع حياة كريمة، معلنا إعلان الجمهورية الجديد.

ونرصد في التقرير التالى أبرز تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته:

- لا يليق بنا أن نقلق.. ولم ننجح في أي تحدي إلا ونحن على قلب رجل واحد



- لم نكن نسعى للتهديد ولكن نؤكد أنه لا مساس بحصة مصر من المياه



- المساس بأمن مصر القومي خط أحمر



- لدينا خيارات متعددة للحفاظ على أمن مصر القومي



-المساس بأمن مصر القومي خط أحمر لا يمكن اجتيازه.. شاء من شاء وأبى من أبى



- حلمت أغير الأوضاع الصعبة.. وربنا رزقني اللي اكبر من الفلوس



-أجد نفسي الآن تفخر بما حققه المصريون بعد استعادة بلدهم ممن حاولوا سلب هويته



- إنقاذ الوطن هو التجرد والإخلاص.. لم أخش غير الله ولم يكن لي هدف سوى الوطن



-واجهنا موجة إرهاب عاتية.. واقتحمنا مشكلات اقتصادية متراكمة ببرنامج إصلاح كان بطله المواطن المصري



-مصر أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا



-نتعامل مع كل قضايانا بتخطيط عميق.. ونسعى لجعل نهر النيل نهرًا للشراكة والخير



-قدراتنا متاحة للتعاون مع الجميع ولكل أشقائنا في القارة الأفريقية.. بشرط عدم الاقتراب من مياه مصر



- لا يليق بنا أن نقلق كلامي لازم يكون محسوب كويس



-في كلام كتير بخصوص سد النهضة مقدرش أقوله والموضوع مترتب كويس



-مازلت على العهد أنا كنت دائما صادق وشريف معكم يا مصريين



-بلاش هري عيشوا حياتكم يا مصريين



-قبل ما يحصل حاجة لمصر هروح أنا والجيش



-لازم أحسب كلامي كويس أوي ومستقبل البلاد والشعوب يكون بالعمل



-أمنتموني على المياه وربنا يعينني على الأمانة