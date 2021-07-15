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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زوجي داعم لي.. وزيرة الهجرة تتحدث عن حياتها الشخصية

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

تحدثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن تفاصيل حياتها الشخصية وأسرتها .

 

وقالت نبيلة مكرم في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  ابني رامي الأكبر تخرج مؤخرا  أثناء دراسته في الولايات المتحدة الامريكية  ولدي 3 أولاد وسعيدة بهم".

 

وتابعت نبيلة مكرم :"    زوجي شخصية منفتحة للغاية  ومنذ بداية عملي في وزارة الخارجية كان لا يعارض سفري للخارج وكان يتفهم طبيعة وظيفتي والدور الوطني الذي أقوم به ".

 

واكملت نبيلة مكرم :"  لدينا نماذج من السفيرات اللاتي اصبحن وزيرات وحققن نجاحات كثيرة مثل السفيرة مشيرة خطاب، ولدينا سفيرات داخل وزارة الخارجية اثبتن انهن على قدر المسؤولية بشكل كبير ".


مبادرة العودة للجذور

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة العودة للجذور حظيت بمتابعة واهتمام ورعاية الرئيس السيسي منذ إطلاقها في الإسكندرية عام 2017.


وتابعت في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن مبادرة العودة للجذور تركز على دور الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على أرض الدولة.


وأضافت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه لا بد من نقل مبادرة العودة للأجيال القادمة من اليونانيين والقبارصة.


وأكدت أن الرئيس السيسي التقى وفدا من الشباب اليوناني والقبرصي وكان لقاءً مثمرًا، مشيرة إلى أن وفد الشباب اليوناني والقبرصي سوف يتوجهوا إلى قناة السويس ومن ثم إلى مجلس النواب.


وأوضحت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القوى الناعمة تروج للدولة المصرية وجهودها، موضحة أن الرئيس السيسي دعا وفد الشباب اليوناني والقبرصي لحضور مؤتمر حياة كريمة.


واختتمت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القيادة السياسية تمنح الشباب فرصة لتولي مناصب وتؤهلهم لذلك.

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة اخبار التوك شو حمدي رزق مصر

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