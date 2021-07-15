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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«تحيا مصر ياريس»..

كريم عبد العزيز يبكي أمام الرئيس أثناء احتفالية حياة كريمة.. فيديو

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

بكى الفنان كريم عبد العزيز أثناء كلمته على المسرح أثناء احتفالية «حياة كريمة»، بحضور الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

 

قال كريم عبد العزيز: «أنا كلي فخر إني بساهم في مبادرة حياة كريمة، مبادرة حياة كريمة هترجع للقرية المصرية كيانها وترج للناس الفرحة والأمل والقرية تعنى البلد وهى الأصل والزرع والخير ولمة الحبايب والدفا وطيبة وبركة الأهالى، لافتاً أن الأرض هي السند».

 

تابع  كريم عبد العزيز، أن ريف مصر قضية شخصية لكل واحد فينا "هم إحنا"، موضحاً أن مصر بتطور ريفها  في زمن قياسي بإرادة فولاذية وبأيدينا وإيد المصريين، قائلا «تحيا مصر ياريس».

 

مبادرة “حياة كريمة”

مبادرة “حياة كريمة”، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، ثم تحولت إلى مشروع قومي في مطلع العام الجاري 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى حياة كريمة لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة و البالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تُقدر بـ700 مليار جنيه تسهم فى تحسين حياة اكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم اهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة، وذلك لضمان استدامة التنمية فى القرى والمراكز المستهدفة.

وتتلخص أهدافها فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا فى القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني، وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

كريم عبد العزيز حياة كريمة الرئيس السيسي رئيس الوزراء مبادرة “حياة كريمة”

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