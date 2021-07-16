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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاده.. سبب عدم التحاق يوسف شعبان بكلية الشرطة وصدفة دخوله التمثيل

الفنان الراحل يوسف
الفنان الراحل يوسف شعبان

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل يوسف شعبان الذي توفي في فبراير الماضي إثر إصابته بأعراض فيروس كورونا، أثناء تصوير عمله الأخير وهو مسلسل ملوك الجدعنة الذي شارك في الموسم الرمضاني الماضي. 

يوسف شعبان 

نشأة يوسف شعبان 

ولد يوسف شعبان عام 1936 في محافظة القاهرة وحي شبرا تحديدا، وكان الابن الأكبر لأربعة أشقاء غيره، أثر والده الذي كان يعمل مصمم إعلانات في إحدى الشركات الأجنبية في نشأته الثقافية وكان يجلب له الجرائد والمجلات يوميا ما شكل وجدانه الفني بحسب وصفه. 

قدم يوسف شعبان على مدار تاريخه أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، رغم دخوله مجال التمثيل بالصدفة. 

كان والد يوسف شعبان يرغب في أن يكون رجل دين، ويلتحق بالأزهر بحسب وصفه في لقاء له مع برنامج واحد من الناس، لكن والدته اصرت على التحاقه بالثانوية العامة ودخوله الجامعة. 

رفض يوسف شعبان في كلية الشرطة

فكر يوسف شعبان في الالتحاق بالكلية الحربية لكنها كانت مخصصة لطلاب القسم العلمي فقط، وهو كان من طلاب الأدبي، فقدم في كلية الشرطة لكنه رفض منها. 

وقال يوسف شعبان إنه كان رياضيا ويلعب عدد من الألعاب مثل المبارزة والشيش، وابن عمه كان ضابطا أوصى زميله أنذاك صلاح ذو الفقار بمساعدته على دخول الشرطة، لكنه سقط في كشف الهيئة، فقرر دخول كلية الحقوق. 

يوسف شعبان 

التحق يوسف شعبان بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وهناك التقى بعدد كبير من نجوم الفن الذين أصبحوا قامات المهنة فيما بعد على رأسهم كرم مطاوع الذي أقنعه بالالتحاق بفريق التمثيل لذا يعد خوضه لهذا المجال صدفة غير مسبوقة. 

التقى يوسف شعبان في مسرح الجامعة بكل من نجيب سرور وصلاح السقا وسعيد عبد الغني وسعد أردش وفايز حلاوة، وقرر في العام الثاني الالتحاق بمعهد التمثيل لخوض المجال بصورة احترافية ثم ترك الحقوق من أجل المعهد. 

تفهمت أسرة يوسف شعبان رغبته في خوض مجال التمثيل احترافيا، رغم رغبة والده السابقة في أن يصبح شيخا أزهريا.

زواج من العائلة الملكية

تزوج يوسف شعبان من ابنة الأميرة فوزية، وقال في تصريحات سابقة إنه قابلها صدفة في حفل، وأعجب بعقلها وتفكيرها وهي متخرجة من الجامعة الأمريكية، وعرض عليها الزواج ووافقت بعدما طلبت مهلة للتفكير، وأنجب منها ابنته سيناء.

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شارك يوسف شعبان في العديد من المسلسلات الناجحة تاريخيا منها الشهد والدموع، المال والبنون، رأفت الهجان، الوتد، ومن بين مسرحياته أيضا شيء في صدري، الطريق المسدود، أرض النفاق. وبدأ مشواره السينمائي عام 1961 بالمشاركة في فيلم في بيتنا رجل. 

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