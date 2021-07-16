نشاط فني للفنان محمد عطية في عيد ميلاده .. وهذا عمره الحقيقي

قرر الفنان محمد عطية أن يركز خلال الفترة المقبلة على نشاطه الفني، ويستعد حاليا لتقديم أغنية جديدة بعد مرور عدة أشهر على طرح أغنيته الأخيرة "ترقص".

يحتفل محمد عطية اليوم بعيد ميلاده الـ 38، واختار قضاء هذه المناسبة بصورة ساخرة بعدما نشر على حسابه بموقع فيسبوك سنه الحقيقي مازحا مع صديقه أحمد السعدني قائلا:" النهاردة عيد ميلادي أنا وأحمد السعدني، أنا تميت ٣٨ وسعدني تم ٦٢.. كل سنة واحنا طيبين".

أغنية جديدة لمحمد عطية

يستعد محمد عطية حاليا لتصوير فيديو كليب أغنية جديدة من المقرر طرحها خلال شهر وهو ما أعلنه في تصريحات صحفية له أثناء حضور العرض الخاص لفيلم العارف منذ يومين.

وقال محمد عطية إن أغنيته الجديدة اسمها "طنش"، ووصفها بأنها عمل صيفي من كلماته وألحانه، وتوزيع صديقه المقرب الموزع نادر حمدي.

أزمات محمد عطية

رغم ابتعاده عن الأضواء كثيرا وقلة أعماله الفنية، إلا أن الأزمات تطارد محمد عطية بصورة مستمرة، كان آخرها فسخ خطبته على الانفلونسر ميرنا الهلباوي، وانتحال نصاب شخصيته.

حذر حمد عطية من النصب باسمه على بعض الفنانات اللبنانيات، من شخص ينتحل اسمه وهويته بهدف المشاركة في عمل فني جديد.

محمد عطية

وقال محمد عطية، عبر صفحته الرسمية بتطبيق "إنستجرام": "هذا رقم شخص منتحل شخصيتي، وتكلم مع أكثر من 25 ممثلة لبنانية، ويقول إنه يتم التحضير لفيلم تصويره في لبنان، ويطلب منهم عمل كاستنج عن طريق مكالمة فيديو".

وأكمل: "هذا الشخص ليس أنا وما يقوله غير صحيح، ولو في أي عمل فني أكيد هيكون أنا فيه أكيد مش هتواصل أنا مع فريق العمل للاتفاق الفني لأن هذا شغل شركة الإنتاج".

كما تحدث محمد عطيه حول سبب انفصاله عن ميرنا الهلباوي في تصريحاته على هامش العرض الخاص لفيلم العارف مؤكدا على أنهما تربطهما علاقة صداقة ممتدة منذ سنوات، وهو شخص لا يحب أن تكون حياته الخاصة متداولة على الملأ، واختلفا سويا ووقع الانفصال.

منذ نجاحه في الموسم الأول لبرنامج ستار أكاديمي قدم محمد عطية عددا قليلا من الأعمال التمثيلية، التي كان أبرزها فيلم درس خصوصي وعليا الطرب بالتلاتة، لكنه كثف من ظهوره في برامج المسابقات والحلقات الفنية.