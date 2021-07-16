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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاركو : احتفظنا بـ21 لاعبا .. وهناك 6 لاعبين انتهت إعارتهم من الـ14 الراحلين

صدى البلد

تحدث الكابتن عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي فاركو عن استمرار ٢١ لاعبا في صفوف فاركو من قائمته التي صعد بها إلى الممتاز واستغناء الجهاز الفني عن ١٤ لاعبا في خطة  دعم صفوف الفريق بلاعبين جدد والمنافسة بقوة في دوري الشهرة والإضاءة.


وقال كابتن عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو علي قناة أم بي سي مصر في برنامج اللعيب: "قوام فاركو كان 39 لاعب واحتفظنا ب21 لاعبا بالإضافة ل3 لاعبين تحت السن".

وأضاف: "هناك 6 لاعبين من ال14 الراحلين كانوا معارين ولم يكونوا علي قوة النادي، وإدارة النادي تقدمت بشكوي رسمية ضد الصفحات المزيفة والتي تنشر اخبار مغلوطه عن النادي".

وعن قيمة ميزانية الفريق بالموسم الماضي، شدد عاطف حنفي: "لم يتم تخصيص ميزانية قدرها 500 مليون جنيه للصفقات ومجدي عبد العاطي مستمر مع الفريق في الموسم الجديد".

وعن الصفقات وحقيقة التعاقد مع ميسي والفيس: "إدارة نادي فاركو محترفة والفريق يحتاج تدعيم في الموسم الجديد وعلاقة مسؤولي النادي قوية بميسي والفيس ولكن ذلك لا يعني مفاوضتهم"


واختتم: "لم نفاوض جنش لأنه على قوة الزمالك ولكن اتمني انضمامه للفريق، هدفنا الاستمرار في الدوري الممتاز وتقديم مستويات جيدة في الدوري الممتاز".

فاركو ام بي سي مصر الدوري الممتاز فريق قناة ام بي سي إني

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