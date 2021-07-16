رضا عبد العال: موسيماني و كارتيرون ''مش مدربين''

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن الثنائي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ، و باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك ، '' ليسوا مدربين '' وليس لديهم أي قدرات فنية ، و ’’ بيضحكوا علينا ’’ .

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ مع الإعلامي إسلام صادق : موسيماني و كارتيرون ’’ بيضحكوا ’’ على مجالس الإدارات ، و ’’ بيمصوا دمهم ’’

كما أن موسيماني لم يظهر بصماته مع النادي الأهلي حتى الآن ، والفريق يحقق الإنتصارات والبطولات بأي مدير فني ، فهي منظومة تدار باحترافية مهما اختلفت الأشخاص .

وتابع عبد العال : كارتيرون مدرب متواضع فنياً و لم يحقق أي شيء خلال ولايته الأولى مع الزمالك ، بل خسر الدوري العام بفارق عدد كبير من النقاط لصالح النادي الأهلي ، كما أن عودته مرة أخرى غير مفهومة ، وهو سبب فقدان القلعة البيضاء لدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بسبب الهروب المفاجئ .

كما أبدى رضا عبد العال عدم اقتناعه بآداء عبد الله السعيد لاعب وسط نادي بيراميدز .

وقال عبد العال :الأهلي لم يتأثر برحيل عبد الله السعيد عن صفوفه والإنتقال إلى صفوف بيراميدز ، فأرى أنه لاعب غير فعال مثل العديد من النجوم الذين شغلوا هذا المركز وعلى رأسهم الثعلب الصغير حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق .

واضاف عبد العال : محمد مجدي أفشة لاعب وسط النادي الأهلي أفضل فنياً من عبد الله السعيد ، والأكثر تأثيراً مع القلعة الحمراء .