عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: موسيماني و كارتيرون ''مش مدربين''

صدى البلد

 

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن الثنائي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ، و باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك ، '' ليسوا مدربين ''  وليس لديهم أي قدرات فنية ، و ’’ بيضحكوا علينا ’’ .

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ مع الإعلامي إسلام صادق  : موسيماني و كارتيرون ’’ بيضحكوا ’’ على مجالس الإدارات ، و ’’ بيمصوا دمهم ’’ 
كما أن موسيماني لم يظهر بصماته مع النادي الأهلي حتى الآن ، والفريق يحقق الإنتصارات والبطولات بأي مدير فني ، فهي منظومة تدار باحترافية مهما اختلفت الأشخاص .

وتابع عبد العال : كارتيرون مدرب متواضع فنياً و لم يحقق أي شيء خلال ولايته الأولى مع الزمالك ، بل خسر الدوري العام بفارق عدد كبير من النقاط لصالح النادي الأهلي ، كما أن عودته مرة أخرى غير مفهومة ، وهو سبب فقدان القلعة البيضاء لدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بسبب الهروب المفاجئ .

 

كما أبدى رضا عبد العال  عدم اقتناعه  بآداء عبد الله السعيد لاعب وسط نادي بيراميدز .

وقال عبد العال :الأهلي لم يتأثر برحيل عبد الله السعيد عن صفوفه والإنتقال إلى صفوف بيراميدز ، فأرى أنه لاعب غير فعال مثل العديد من النجوم الذين شغلوا هذا المركز وعلى رأسهم الثعلب الصغير حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق .

واضاف عبد العال : محمد مجدي أفشة لاعب وسط النادي الأهلي أفضل فنياً من عبد الله السعيد ، والأكثر تأثيراً مع القلعة الحمراء .

موسيمانى النادي الأهلي عبد الله السعيد بيراميدز بيتسو موسيماني باتريس كارتيرون

موضوعات متعلقة

اختيارات ظالمة.. رضا عبدالعال يهاجم شوقي غريب

ترشيحاتنا

الاتحاد الدولي للسباحة يوقف سباحين من روسيا

الحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه..عقوبة مزاولة مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء المختصين بدون ترخيص

حكم موت الأضحية قبل الذبح.. اعرف التصرف الشرعي

.تعرف على أسعار شيفروليه تراكس موديل 2021 فى السعودية

غرامة مالية بسبب التحدث مع العروس .. شروط غريبة فرضتها مصممة حفلات زفاف

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 7 - 2021 والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

وزير التعليم لـ صدى البلد: قرار مد إجازة عيد الأضحى لن يؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة

أول مكافأة من السيسي لـ صاحب واقعة قطار منوف

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ