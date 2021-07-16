قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي و كايزر تشيفز

تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز مساء السبت في المغرب وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب

تردد القناة المفتوحة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

وتذاع المباراة على القناة المفتوحة ، على قناة أون تايم سبورتس على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضي UHF 32، وقناة تايم سبورت من التردد الأرضي UHF 32 .





تردد قناة beIN SPORTS HD 4:

القمر: نايل سات التردد: 11548 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر: سهيل سات التردد: 11585 عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

القمر: يوتل سات 8 غرب التردد: 11054 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2.



يترقب عشاق الكرة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ومنافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل.

ونعرض لكم أرقام حارسي الفريقين محمد الشناوي ودانيال أكبي :

الشناوي vs دانيال أكبي

لعب محمد الشناوي حارس النادي الأهلي 21 مباراة في بطولة الدوري الممتاز استقبل خلالها 14 هدف وحافظ علي شباكه نظيفة في 9 مواجهات .

اما في بطولة دوري أبطال إفريقيا لعب الشناوي 11 مباراة استقبل 6 أهداف وحافظ علي شباكه في 7 مواجهات .

دانيال أكبي حارس كايزر تشيفز الجنوب إفريقي

نجح أكبي حارس مرمي فريق كايزر تشيفز في الحفاظ علي شباكه نظيفة في 6 مواجهات واستقبل 11 هدف في 14 مباراة

وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا لعب حارس كايزر تشيفز 6 مباريات ولم يستقبل أهداف خلالها .

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي، على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

على الجانب الآخر، يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم، بانتزاع الفوز من الأهلي في مباراة السبت، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا