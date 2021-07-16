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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات يبحث عنه جميع طلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم باهتمام بالغ، للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد لطلاب الدبلومات الفنية 2021 تفاصيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

 

حيث يمكن لمن يهمه الامر  الوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات ، من خلال متابعة اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 خلال شهر يوليو الجاري ، على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم . 

فمن خلال بوابة مركز المعلومات سيصل طلاب الدبلومات الفنية إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات وذلك بالضغط على http://nategafany.emis.gov.eg/

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خطوات التعامل مع رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات ، يجب على طلاب الدبلومات الفنية 2021 اتباع الخطوات التالية :

استعدادات اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

 أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن كنترولات الدبلومات الفنية ، انتهت من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

وقال المصدر أن مؤشرات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية جيدة ، ومن المتوقع وفقا للتقديرات أن تكون نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات مطمئنة في مختلف المواد.

وأشار المصدر إلى أنه ، تتم الان اعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ، استعدادا لـ أن يتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا، ثم يتم إصدار بيان رسمي لإعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2021.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات ، مؤكداً أنه من المخطط أن يتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 يوم 29 يوليو 2021 ، على أن يتم فتح باب تظلمات الدبلومات الفنية ،  ثانى يوم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات وذلك لمدة 15 يوم .

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