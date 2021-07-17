٤ قرارات جديدة من الكاف قبل مباراة الأهلى وكايزر تشيفز فى نهائى إفريقيا

قام الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “كاف”، باتخاذ 4 قرارات إدارية تفاديا لأي اشكاليات قبل انطلاق نهائى دورى أبطال أفريقيا الذي سيجمع بين الأهلي وكايزر تشيفز، بملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، مساء غد السبت ، بدون حضور جماهيري بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم .

وقرر الكاف اللجوء إلى الأشواط الإضافية حال انتهاء الوقت الأصلى لمباراة الأهلى وكايزر تشيفس والمقدرة بـ 90 دقيقة بالتعادل، على أن تكون مدة كل شوط 15 دقيقة.

وفى حال استمرار التعادل بين الأهلى وكايزر تشيفز فى الوقتين الأصلى والإضافى يتم اللجوء لركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

كما قرر كاف استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “ڢار” فى المباراة .

ومنح كاف طرفي المباراة النهائية الأهلى وكايزر تشيفز أحقية استخدام 5 تبديلات في الوقت الأصلي من المباراة على أن يملك أحقية التبديل مرة سادسة حال اللجوء إلى الأشواط الإضافية وذلك بوجود 9 لاعبين على مقاعد بدلاء الأهلي وكايزر تشيفز خلال المباراة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال الإفريقي بعد تفوقه على الترجي التونسي، وتحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا في إحدى أهم المواجهات الكلاسيكية في القارة السمراء.

وفاز الأهلي في العاصمة تونس بنتيجة 1- 0، كما حقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3- صفر على ارضه.

وتأهل كايزر تشيفز الجنوب إفريقي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تفوقه على الوداد المغربي حيث فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا بدون أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر شيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على قناة beIN Sports HD 4 وbeIN Sports1 HD Premium .

ويسعي الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي إلى الفوز وحصد اللقب العاشر في تاريخ النادي، فيما يطمح كايزر تشيفز بقيادة ستيوارت باكستر فى تحقيق المفاجأة وتحقيق القب الأول فى تاريخه.