عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف أحصل على ثواب الحج بدون أن أحج؟ عالم أزهري يجيب

الحج
الحج

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال يقول صاحبه: “كيف أحصل على ثواب الحج بدون أن أحج”؟

وأجاب أحد علماء الأزهر الشريف، في فيديو لصدى البلد، أن الحاج يعود من حجه كيوم ولدته أمه والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة.

وأضاف، أنه كي يحصل المسلم على ثواب الحج عليه عليه أن يجتهد للذهاب إلى الحج وعليه أن يعلم أنه يدرك بنيته مالا يدركه من عمله.

واستشهد بما رواه البخاري، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَقْوَامَاً خلْفَنَا بالمدِينةِ مَا سَلَكْنَا شِعْباً وَلاَ وَادِياً إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا، حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ.

وأشار إلى أن النية الخالصة لله لو كانت مبيتة للخروج إلى الحج ولكن منعك العذر بسبب كورونا أو غيرها، فتأكد أن الله أعطاك الثواب العظيم.

ونصح العالم الأزهري بأن صلاة الضحى تجزئ عن زكاة المفاصل البالغ عددها 360 مفصل في الإنسان وعلى الإنسان أن يشكر ربه عليها لأنه لو توقف واحد منها يصاب الإنسان بمرض أو شلل، منوها أن صلاة الضحى تجزئ عن زكاة المفاصل.

واستشهد بحديث النبي "من صلى الصبح ثم يجلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس مقدار رمح ثم يصلي ركعتين، كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة".

وذكر أن صلاة الفجر في جماعة والجلوس بعدها لذكر الله وأداء صلاة الضحى، فيكتب للمسلم بذلك أجر حجة وعمرة تامتين.

سنن الحج

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها سنن الإحرام في الحج وهي الغسل قبل الإحرام مباشرة، يسن صلاة ركعتين بعد الغسل وقبل الإحرام، يسن للمحرم إزالة شعثه قبل الغسل.

وأضافت الدار أن يجب قص الأظافر وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط قبل الغسل وترجيل شعر الرأس، ويبدأ الحاج والمعتمر بالتلبية بعد الإحرام ويستحب الدعاء بعد التلبية.


قالت دار الإفتاء إن الواجب في الحج هو: ما يحرم تركه لغير ضرورة، ولا يفسد النسك بتركه وينجبر بالدم، وهي:

1- تجرد الرجل من كل الثياب المخيطة المحيطة، فينزع ما عليه من الملابس المعتادة من قميص وعمامة وسراويل وخف. 
2- كشف الرأس للرجل.

ثواب الحج الأزهر الحج المبرور الجنة سنن الحج

ترشيحاتنا

منطقة مقطوعة.. أب وأم يتركان إبنتهما على جزيرة صحراوية

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. كاف يصدم جماهير كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

إقرار 7 قوانين.. حصاد مجلس النواب من 11 حتى 15 يوليو 2021

لن يذبحوا.. شاهد.. مزرعة أمريكية تتخصص في إنقاذ الماعز بأطراف صناعية

وزيرة الهجرة تكرم السفيرين اليوناني والقبرصي ورئيس الجالية اليونانية بالقاهرة

كيف أحصل على ثواب الحج بدون أن أحج؟ عالم أزهري يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

منظومة التراخيص الجديدة.. 6 إجراءات لابد من تنفيذها قبل البناء

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

إجازة العيد 8 أيام.. اعرف ضوابط وشروط الإجازات مدفوعة الأجر بالقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ