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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة السعودية: 5 إرشادات ضرورية تجنب الحجاج النزلات المعوية

الحج
الحج

وجهت وزارة الصحة فى السعودية خمسة إرشادات مهمة لضيوف الرحمن لتلافي النزلات المعوية خلال أداء مناسك الحج، تتضمن النظافة والتأكد من نقاء المياه وعدم الشراء من الباعة المتجولين.

 وذكرت صحة الرياض عبر تويتر، أنه يجب على الحجاج اتباع الإرشادات التالية:

ـ الحرص على النظافة، وغسل اليدين بالماء والصابون، قبل تناول الطعام وبعده، وكذلك بعد قضاء الحاجة

ـ الحرص على نظافة الأواني المستعملة لإعداد الطعام وغسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها
ـ عدم ترك الطعام مكشوفا في الهواء الطلق؛ لأنه يكون عرضة للغبار والذباب والهوام.
ـ أن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلبة أو المغلية قبل الاستعمال.

ـ عدم شراء السلطات والأطعمة من الباعة المتجولين.

وأصدرت النيابة العامة السعودية  تحذيرا شديد اللهجة بشان اضاحي العيد، حيث قالت إن انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تُرتّب قيام المُساءلة الجزائية.

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وأضافت عبر حسابها على "تويتر": "وحال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي غدت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وفقاً لقرار النائب العام رقم (١) وتاريخ ٠١ / ٠١ /١٤٤٢هـ البند (أولاً / ٨).

وأضافت النيابة العامة السعودية أنه يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.

السعودية الصحة النزلات المعوية أداء مناسك الحج النيابة العامة السعودية

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