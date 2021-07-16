السعودية.. وفاة الحارس الشخصي للملك عبد الله

غيب الموت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، عبيد بن غثيث العنزي، نائب رئيس الحرس الملكي سابقًا والحارس الشخصي للملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعد معاناة مع المرض، وفقا لصحيفة الوئام.

وخدم الفريق «عبيد بن غثيث»، بالحرس الوطني إلى جوار الملك عبدالله «رحمه الله»، لفترة امتدت لأكثر من 50 عامًا، ورافق الملك عبدالله منذ ريعان شبابه.

وتم تكليفه، بتأسيس الفرقة الخاصة في العام 1399هـ والتي تغير مسماها فيما بعد إلى «الكتيبة الخاصة»، وتم تطويرها إلى «اللواء الخاص» وأحيل للتقاعد في العام 1434هـ.

وكانت قد أصدرت النيابة العامة السعودية تحذيرا شديد اللهجة بشان أضاحي العيد حيث قالت: إن انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تُرتّب قيام المُساءلة الجزائية.

وأضافت عبر حسابها على "تويتر" قائلة : وحال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي غدت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وفقاً لقرار النائب العام رقم (١) وتاريخ ٠١ / ٠١ /١٤٤٢هـ البند (أولاً / ٨).

كما أشارت النيابة العامة السعودية قائلة : "إنه يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية".