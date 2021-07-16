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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قبل ما يحصل حاجة لمصر هروح أنا والجيش|تصريحات السيسي بمؤتمر حياة كريمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بعدم المبالغة في القلق بسبب أزمة سد النهضة، مؤكد أن مصر دولة كبيرة وتملك من القدرات السياسية والاقتصادية والعسكرية ما يمكنها من الحفاظ على حقوقها وحماية مقدراتها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، إنه يطالب جميع المصريين بالاطمئنان بشأن قضية السد الإثيوبي، قائلا إنه يدعو الأشقاء في إثيوبيا والسودان لعقد اتفاق قانوني يحقق التنمية للجميع والاستقرار.

حياة كريمة

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة ، في 2 يناير 2019 ، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في الريف على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى "حياة كريمة" لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة.

كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة.

الحكومة تعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن قطاع الصحة والمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة استهدفت 52 قرية أكثر فقراً.. فيديو

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